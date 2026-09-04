Uttam Jaiswal Resigns: AAP को बड़ा झटका, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने दिया इस्तीफा, जानिए क्या है वजह

इस्तीफा पत्र में उत्तम जायसवाल ने 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन के पुराने और सक्रिय कार्यकर्ताओं की कथित उपेक्षा का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा और अपमान महसूस किया था। जायसवाल के मुताबिक, चुनाव के बाद भी संगठन की कार्यप्रणाली में जिस बदलाव की उम्मीद थी, वह देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें छत्तीसगढ़ को लेकर पार्टी का कोई स्पष्ट रोडमैप नजर नहीं आ रहा है।