Raipur News: पुलिस को देख भागा ड्राइवर, गाड़ी की तलाशी ली तो कंबल में लिपटा मिला शव

टाटा मैजिक वाहन से शव मिलने का यह मामला धरसींवा थाना इलाके का है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी मर्डर के बाद शव को ठीकाने लगाने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं देर रात धरसींवा पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने शव बरामद कर लिया। जानाकारी के अनुसार पुलिस कुंवरगढ़ से परसतराई की ओर नहर मार्ग से जा रही थी। इसी दौरान सामने से आती हुई एक टाटा मैजिक सवारी गाड़ी दिखाई दी, जिसके पीछे दो बाइक भी आ रही थी। हैरानी की बात ये है कि वे पुलिस की गाड़ी को दूर से देखकर भागने लगे और जब पुलिस ने उनका पीछा किया, तो वाहन छोड़कर फरार हो गए।