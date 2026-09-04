Sugar Satyagraha: शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्लाबोल, आज पूरे छत्तीसगढ़ में होगा ‘चीनी सत्याग्रह’

कांग्रेस का ‘चीनी सत्याग्रह’ आज (Photo Source- Patrika)
Sugar Satyagraha: छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज प्रदेशभर में ‘चीनी सत्याग्रह’ कर रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शक्कर के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों और जनविरोधी फैसलों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि महंगाई से आम जनता पहले ही परेशान है। अब शक्कर की बढ़ती कीमतों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रही है।
विकास उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के फैसलों का असर सीधे आम परिवारों के बजट पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक विरोध के लिए नहीं, बल्कि जनता के हक और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रही है। शक्कर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ शुरू किया गया ‘चीनी सत्याग्रह’ भी इसी कड़ी का हिस्सा है।
कांग्रेस के इस आंदोलन के तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमत बढ़ने से परिवारों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है। ऐसे में सरकार को महंगाई पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास अन्याय और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष और सत्याग्रह का रहा है। ‘चीनी सत्याग्रह’ भी इसी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब भी आम जनता से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं, कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद की है। मौजूदा समय में भी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेगी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को अपनी नीतियों और फैसलों को लेकर जनता के सामने जवाब देना चाहिए। पार्टी का आरोप है कि महंगाई का बोझ लगातार आम लोगों पर बढ़ रहा है। विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस जनता के हक और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए कांग्रेस आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है।
कांग्रेस ने साफ किया है कि महंगाई और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर उसका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता की समस्याओं को उठाना कांग्रेस की जिम्मेदारी है और वह हर स्तर पर लोगों के साथ खड़ी रहेगी। ‘चीनी सत्याग्रह’ के जरिए कांग्रेस ने शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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