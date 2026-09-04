Sugar Satyagraha: शक्कर की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का हल्लाबोल, आज पूरे छत्तीसगढ़ में होगा ‘चीनी सत्याग्रह’

Sugar Satyagraha: छत्तीसगढ़ में शक्कर की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आज प्रदेशभर में ‘चीनी सत्याग्रह’ कर रही है। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शक्कर के बढ़े दामों के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों और जनविरोधी फैसलों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि महंगाई से आम जनता पहले ही परेशान है। अब शक्कर की बढ़ती कीमतों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसी के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतरकर जनता की आवाज उठा रही है।