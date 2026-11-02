छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, बंगाल की खाड़ी में उठा नया तूफान, इन इलाकों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

रायपुर@पीलूराम साहू। Cyclone in Bay of Bengal: बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे मौसमी सिस्टम का असर छत्तीसगढ़ के मौसम पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में रविवार को बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। रायपुर में भी गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, अगले दो दिनों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बादलों और बारिश के बीच फिलहाल राहत के बाद तापमान में फिर तेजी आने की संभावना है।