छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, आज एक-दो स्थानों पर वर्षा के आसार, अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक चढ़ेगा

Weather Update: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि बारिश का दौर थमने और आसमान साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ेगा।