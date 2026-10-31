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छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, आज एक-दो स्थानों पर वर्षा के आसार, अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक चढ़ेगा

Chhattisgarh Weather update:छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं। आज प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी के बाद बारिश थमते ही ठंड बढ़ने के आसार हैं।
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रायपुर

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Love Sonkar

Updated: 31 Oct 2026, 8:11 AM IST

Chhattisgarh Weather

बारिश के बाद सड़के (Photo Patrika)

Weather Update: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि बारिश का दौर थमने और आसमान साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास बढ़ेगा।

अपडेट जारी है।

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Updated on:

31 Oct 2026, 8:11 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड, आज एक-दो स्थानों पर वर्षा के आसार, अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक चढ़ेगा

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