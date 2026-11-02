मजदूरों के हक में बड़ा फैसला, अब 10 दिन लगातार काम नहीं करा सकेंगे ठेकेदार, जानें क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

नए नियमों में ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी मजबूत की गई है। जिस संस्थान में ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां का मालिक या कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार को समय पर भुगतान मिले, ताकि मजदूरों की मजदूरी नियत तिथि पर अटके नहीं। नियमों में यह भी तय किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन से अधिकृत कटौतियां 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती हैं तो अतिरिक्त राशि एक साथ नहीं काटी जा सकेगी। उसे अगले महीनों में किस्तों में समायोजित किया जाएगा और किसी भी महीने में कुल कटौती वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।