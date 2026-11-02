2 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

मजदूरों के हक में बड़ा फैसला, अब 10 दिन लगातार काम नहीं करा सकेंगे ठेकेदार, जानें क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

Labour Code Rules 2026: छत्तीसगढ़ में मजदूरों और ठेका श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। मजदूरी संहिता नियम-2026 के तहत अब सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

राहुल जैन

Updated: 2 Nov 2026, 9:12 AM IST

Chhattisgarh Labour Code 2026

मजदूरों के हक में बड़ा फैसला (फोटो सोर्स- AI)

रायपुर@राहुल जैन। Chhattisgarh Labour Code 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम-2026 लागू कर श्रमिकों और मजदूरों के कई अहम अधिकार स्पष्ट कर दिए हैं। अब सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे का होगा, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नियमित काम नहीं कराया जा सकेगा और हर कर्मचारी को कम से कम एक दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। यदि अवकाश के दिन काम कराया जाता है तो नियमों के अनुसार ओवरटाइम दर से भुगतान करना होगा और बदले में वैकल्पिक छुट्टी भी देनी होगी।

नए नियमों में ठेका श्रमिकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी भी मजबूत की गई है। जिस संस्थान में ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं, वहां का मालिक या कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार को समय पर भुगतान मिले, ताकि मजदूरों की मजदूरी नियत तिथि पर अटके नहीं। नियमों में यह भी तय किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन से अधिकृत कटौतियां 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती हैं तो अतिरिक्त राशि एक साथ नहीं काटी जा सकेगी। उसे अगले महीनों में किस्तों में समायोजित किया जाएगा और किसी भी महीने में कुल कटौती वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

मजदूरों के लिए ये बड़े अधिकार

  • दैनिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य कार्यदिवस 8 घंटे तय।
  • नियमित कार्य अवधि 48 घंटे से ज्यादा नहीं।
  • हर सप्ताह कम से कम एक दिन छुट्टी।
  • छुट्टी के दिन काम पर ओवरटाइम भुगतान।
  • बिना पूरे दिन के विश्राम के 10 दिन से ज्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकेगा।

Surajpur Elephants News: बाइक सवार प्यून को हाथी ने कुचलकर मार डाला, साथी ने भागकर बचाई जान, आया था बहन के घर

ये भी पढ़ें
Elephants killed village in Surajpur district

ठेका श्रमिकों के वेतन की जिम्मेदारी तय

संस्थान को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
एक महीने में 50 फीसदी से ज्यादा कटौती नहीं।
अधिक कटौती अगले महीनों में किस्तों में समायोजित होगी।

अगर छुट्टी वाले दिन काम कराया तो यह मिलेगा

  • कर्मचारी को बदले में वैकल्पिक अवकाश मिलेगा।
  • काम किए गए विश्राम दिवस का भुगतान ओवरटाइम दर से होगा।
  • बिना पूरे दिन की छुट्टी दिए लगातार 10 दिन काम नहीं कराया जा सकेगा।
  • संस्थान को ठेकेदार को समय पर भुगतान देना होगा ताकि मजदूरों की मजदूरी समय पर मिले।
  • नियम भुगतान प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह बनाते हैं।

परिवार के लिए भी बड़ा प्रावधान

  • कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के लिए नामांकन कर सकेगा।
  • मृत्यु के बाद मिलने वाली राशि नामित व्यक्ति को मिलेगी।
  • विवाह या परिवार बनने पर नामांकन अपडेट करने का प्रावधान रखा गया है।

श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुताबिक, नई मजदूरी संहिता में श्रमिकों के हितों के लिए राज्य स्तर पर नियम तय किए गए हैं। इससे राज्य में श्रमिकों के वेतन संबंधी अधिकारों के संरक्षण तथा नियोक्ताओं की वैधानिक जिम्मेदारियों का एक व्यवस्थित कानूनी आधार मिलेगा।

IIT की तर्ज पर अंबिकापुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मिली CGIT की सौगात, बाबा कार्तिक उरांव के नाम पर होगा नामकरण

ये भी पढ़ें
Engineering College Ambikapur

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

2 Nov 2026, 9:12 AM IST

Published on:

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मजदूरों के हक में बड़ा फैसला, अब 10 दिन लगातार काम नहीं करा सकेंगे ठेकेदार, जानें क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के मौसम पर बड़ा अपडेट, बंगाल की खाड़ी में उठा नया तूफान, इन इलाकों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rain alert
रायपुर

CHL: मैनपाट टाइटंस बनी छत्तीसगढ़ हॉकी लीग की पहली चैंपियन 

Chhattisgarh Hockey League
रायपुर

CG Rajyotsav: 36 विभूतियों को राज्योत्सव में नवाजा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान से

CG Rajyotsav
रायपुर

CG Teacher Exam Date 2026: 3,560 पदों पर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, अब 6 और 20 दिसंबर को होगा एग्जाम

CG Teacher Exam Date 2026
रायपुर

Amit Shah in Raipur: राज्योत्सव में शामिल होकर दिल्ली लौटेंगे गृह मंत्री, जानें मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

Amit Shah in Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.