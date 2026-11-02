नवरात्र में डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा नया अनुभव, मंदिर की तर्ज पर संवारा गया रेलवे स्टेशन, देखें नया रूप

स्टेशन के पुनर्विकास के तहत दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इनके लिए अलग टिकट काउंटर तैयार किया गया है। स्टेशन के अंदर भी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वेटिंग हाॅल बनाए गए हैं। प्लेटफार्म और मुख्य मार्ग से स्टेशन परिसर पहुंचने वाली सड़क को दुरुस्त कर पानी निकासी के लिए नाली निर्माण कराया। दिव्यांगजन, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग- अलग आधुनिक शौचालय और स्टेशन भवन में पाली कार्बोनेट एवं एसीपी कार्य से आकर्षक स्वरूप दिया गया है।