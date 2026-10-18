पत्रिका एक्सक्लूसिव: रेलवे स्टेशन पर मिलेगा ‘डिजिटल कुली’, QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी ये सुविधा, जानें

रायपुर@हिमांशु शर्मा। Digital Porter: रेलवे स्टेशन पर अब लिफ्ट, एस्केलेटर, वॉशरूम, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म या फिर स्टॉल खोजने के लिए यात्रियों को इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए एआई आधारित डिजिटल पैसेंजर नेविगेशन एवं वे-फाइंडिंग प्रणाली ‘मार्गदर्शक’ शुरू कर चुका है। इसके तहत स्टेशन परिसर में विभिन्न स्थानों पर लगाए क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते ही यात्री डिजिटल मैप के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता जान सकेंगे।