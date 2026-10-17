Chhattisgarh News: फैक्ट्री से आपकी जेब तक, AI से बदलेगी सप्लाई चेन की तस्वीर, जानें कैसे?

एआई की मदद से कंपनियां बाजार में किसी उत्पाद की मांग का अनुमान लगा सकती हैं। इससे जरूरत के अनुसार उत्पादन और भंडारण की योजना बनाने में मदद मिलती है। परिवहन के लिए बेहतर मार्ग चुनने और माल की आवाजाही को व्यवस्थित करने से ईंधन की खपत तथा समय दोनों बचाए जा सकते हैं। ऊर्जा उपयोग की निगरानी भी संसाधनों के अधिक कुशल इस्तेमाल में सहायक हो सकती है। इसका पर्यावरणीय लाभ तभी मिलेगा, जब कंपनियां एआई से मिली जानकारी के आधार पर वास्तविक बदलाव करें और तकनीक के संचालन में लगने वाली ऊर्जा को भी ध्यान में रखें।