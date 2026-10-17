Chhattisgarh Ration News: राशन दुकानों में सर्वर का रोड़ा, त्योहार पर भी खाली हाथ लौट रहे हितग्राही, जानें सबसे ज्यादा परेशानी किसे?

रायपुर@राहुल जैन। Ration News: त्योहार में घरों में पकवान बनाने की तैयारी है, लेकिन राशन दुकानों पर सर्वर और ई-पॉश मशीन की परेशानी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शक्कर, चावल और दूसरी राशन सामग्री लेने पहुंचे हितग्राहियों को अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं होने पर इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों को बिना राशन लिए लौटना पड़ रहा है। समस्या यह है कि दुकान तक पहुंचने में समय और किराया खर्च करने के बाद भी राशन मिलने की गारंटी नहीं रहती।