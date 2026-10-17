17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh Ration News: राशन दुकानों में सर्वर का रोड़ा, त्योहार पर भी खाली हाथ लौट रहे हितग्राही, जानें सबसे ज्यादा परेशानी किसे?

Ration Distribution Problem: त्योहार पर राशन दुकानों में सर्वर और ई-पॉश मशीन की समस्या से हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है। अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं होने और तकनीकी दिक्कतों के कारण लोगों को बिना राशन लिए लौटना पड़ रहा है।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2026

Ration Shop Server Issue

हितग्राहियों की परेशानी बढ़ी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रायपुर@राहुल जैन। Ration News: त्योहार में घरों में पकवान बनाने की तैयारी है, लेकिन राशन दुकानों पर सर्वर और ई-पॉश मशीन की परेशानी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। शक्कर, चावल और दूसरी राशन सामग्री लेने पहुंचे हितग्राहियों को अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं होने पर इंतजार करना पड़ रहा है। कई लोगों को बिना राशन लिए लौटना पड़ रहा है। समस्या यह है कि दुकान तक पहुंचने में समय और किराया खर्च करने के बाद भी राशन मिलने की गारंटी नहीं रहती।

छत्तीसगढ़ में यह परेशानी कितने बड़े जनसमूह को प्रभावित कर सकती है, इसका अंदाजा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से लगाया जा सकता है। विभाग के ई-पॉश डैशबोर्ड पर सितंबर 2026 में कुल 14,186 राशन दुकानें और 83.32 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं। इस महीने 76.86 लाख कार्डों पर राशन लेने का ट्रांजेक्शन दर्ज किया गया। यानी राशन वितरण की तकनीकी व्यवस्था में बाधा आने पर बड़ी संख्या में परिवारों की जरूरी सुविधा प्रभावित होने की आशंका रहती है।

सर्वर और अंगूठे की समस्या एक जैसी नहीं

राशन वितरण में परेशानी के पीछे कारण की पहचान भी जरूरी है। सर्वर या नेटवर्क में दिक्कत होने पर मशीन का सिस्टम से संपर्क प्रभावित हो सकता है। दूसरी ओर, अंगूठे का निशान सत्यापित नहीं होने की समस्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से जुड़ी हो सकती है। मशीन खराब होने या अन्य तकनीकी त्रुटि की स्थिति भी अलग हो सकती है। इसलिए हर मामले को केवल सर्वर फेल होने का परिणाम मानना सही नहीं होगा।

राशन नहीं मिलने पर यह करे हितग्राही

तकनीकी खराबी आने पर सबसे जरूरी है कि हितग्राही को राशन पाने की वैकल्पिक प्रक्रिया की जानकारी मिले। दुकान संचालक को समस्या की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और खाद्य विभाग को लागू नियमों के अनुसार वैकल्पिक प्रमाणीकरण या अन्य अनुमत प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन देना चाहिए।

बुजुर्गों, दिव्यांगों और दूर से आने वाले लोगों को विशेष रूप से अनावश्यक चक्कर से बचाने की जरूरत है। हितग्राही खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1967 या 1800-233-3663 पर शिकायत कर सकते हैं। विभाग के नागरिक पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध है। शिकायत करते समय राशन कार्ड, दुकान का नाम, तारीख और राशन नहीं मिलने का कारण बताना उपयोगी होगा।

भूपेंद्र मिश्रा, खाद्य नियंत्रक रायपुर के मुताबिक, सर्वर को लेकर लगातार शिकायत मिल रही है। सोमवार के दिन ज्यादा सर्वर की समस्या आ रही है। डायरेक्ट्रेट में इसकी सूचना दी गई है।

PDS rice in Bhilai: राशन दुकान पर कार्रवाई के बाद सवाल, एक गोदाम से 60 बोरी PDS तो, दूसरे से निकला 72 बोरी खंडा

ये भी पढ़ें
PDS rice in Bhilai

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 10:22 am

Published on:

17 Oct 2026 10:21 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh Ration News: राशन दुकानों में सर्वर का रोड़ा, त्योहार पर भी खाली हाथ लौट रहे हितग्राही, जानें सबसे ज्यादा परेशानी किसे?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

World Trauma Day: प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटना में 6500 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रॉमा सेंटर बस नाम के

Road Accident Deaths
रायपुर

पत्रिका पड़ताल: बिटुमिन का संकट बरकरार, 13 हजार करोड़ के निर्माण कार्यों पर ब्रेक, जानें क्या है वजह?

Chhattisgarh News
रायपुर

पत्रिका एक्सपोज: दवाओं की एमआरपी में बड़ा खेल, 200 रुपए की दवा 4500 में, 72% छूट के नाम पर ठगे जा रहे लोग

Medical Store Profit Margin
रायपुर

3,500 लोगों को मिलेगा रोजगार, यहां बनेगी प्रदेश की पहली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकाई, जानें CM साय ने क्या कहा

Chhattisgarh News
रायपुर

खबर का असर! बच्चों की सुरक्षा को लेकर हुआ था विरोध, सोनसिल्ली स्कूल में अब विकास कार्यों का भूमिपूजन

CG News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.