PDS rice in Bhilai: राशन दुकान पर कार्रवाई के बाद सवाल, एक गोदाम से 60 बोरी PDS तो, दूसरे से निकला 72 बोरी खंडा

Bhilai News: पीडीएस चावल की कथित कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ की गई खाद्य विभाग की कार्रवाई अब जांच के नतीजों को लेकर सवालों के घेरे में है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर 16 सितंबर को भिलाई के तीन ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कार्रवाई के दौरान दो गोदामों से कुल 132 बोरी चावल जब्त किए गए और इनके सैंपल जांच के लिए नागरिक आपूर्ति निगम (नान) भेजे गए। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एक गोदाम से मिले चावल को पीडीएस चावल और दूसरे गोदाम से जब्त चावल को खंडा चावल बताए जाने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों जगहों से लिए गए सैंपल में फोर्टिफाइड चावल भी पाए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में एक ही तरह की शिकायत पर हुई कार्रवाई में जांच के परिणाम अलग-अलग आने को लेकर स्थानीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं।





