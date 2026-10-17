बिलासपुर में ई-बस सेवा की तैयारी तेज, यहां बन रहा चार्जिंग पॉइंट, एक साथ चार्ज होंगी 28 बसें

अनुपम तिवारी, नोडल अधिकारी, ई-बस, नगर निगम बिलासपुर के मुताबिक, शहर की सडक़ को देखते हुए ग्राउंड क्लीयरेंस रहेगी बसों में। इसके अलावा 8 करोड़ की लागत से ई-बस चार्जिंग पॉइंट का काम लगभग 80 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। ई-बस की एक बार चार्जिंग में करीब 160 किमी तक चलने की क्षमता है। शहर में 15 रूट इसके लिए तय किए गए हैं। दिसंबर तक सभी 50 बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।