शारदीय नवरात्र विशेष: 1996 में वैष्णो देवी से आई अखंड ज्योत, 30 साल से निरंतर प्रज्वलित, जानें इसकी ख्याति

Nav Durga Shakti Peeth: बिलासपुर जिले का जरहाभाटा चौक आज पूरे क्षेत्र में मंदिर चौक के नाम से जाना जाता है। यहां स्थित नव दुर्गा शक्ति पीठ मंदिर न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसका इतिहास भी बेहद खास है। यह मंदिर उस दौर की याद दिलाता है, जब देश आजाद हुआ था और यहां आस्था का बीजारोपण हुआ था। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माता के दरबार में श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कर अपनी मन्नत मांगते हैं। इस बार चैत्र नवरात्र में 1065 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं।