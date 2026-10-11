मां दंतेश्वरी के दरबार में नौ दिनों तक गूंजेंगे जयकारे, इस बार नहीं लगेगा व्यापारी संघ का भंडारा

नवरात्र की तैयारियों के बीच इस बार पदयात्री सुविधा केंद्र नहीं बनाए जाने की बात सामने आई है। इससे पैदल आने वाले दूरस्थ क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को विश्राम की सुविधा के लिए परेशानी हो सकती है। वहीं, व्यापारी संघ की ओर से आयोजित होने वाला नि:शुल्क भंडारा भी इस वर्ष नहीं लगेगा। जानकारी के अनुसार, प्रशासन द्वारा गैस सिलेंडर की मांग स्वीकार नहीं किए जाने के बाद संघ ने भंडारा नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा सजावट, टेंट, लाइटिंग और साउंड सिस्टम सहित विभिन्न व्यवस्थाओं के खर्च में भी कटौती की गई है।