स्कूल और रिहायशी इलाकों के आसपास मंडरा रहे आवारा कुत्ते, बचेली में एक सप्ताह में 30 से ज्यादा डॉग बाइट केस

बचेली में स्थानीय लोगों ने नगर निकाय से कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के साथ ही आक्रामक कुत्तों की पहचान, उपचार और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि स्कूल, अस्पताल और आवासीय क्षेत्रों के आसपास विशेष निगरानी की जरूरत है, ताकि डॉग बाइट की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। अदालत ने राज्यों को पर्याप्त एंटी-रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्युलिन उपलब्ध कराने तथा आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया है।