दंतेवाड़ा के बचेली में NMDC के खिलाफ बढ़ा विरोध, गेट निर्माण रुकवाने पहुंचे विधायक

दरअसल, एनएमडीसी की ओर से बचेली शहर के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा के उद्देश्य से गेट निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इस फैसले को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि शहर के प्रमुख रास्तों पर गेट बनने से रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, बाजार, स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोग करते हैं। ऐसे में गेट बनने के बाद आम नागरिकों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। लोगों ने आशंका जताई है कि सुरक्षा जांच और आवाजाही से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण शहरवासियों को बेवजह रुकना पड़ सकता है।