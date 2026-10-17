पेट्रोल के खर्च से बचने ईवी की ओर बढ़े कदम, त्योहारों में स्कूटर से कार तक बढ़ी मांग, जानें क्या कहते हैं बिलासपुर के विक्रेता?

इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में कंपनियां अलग-अलग बैटरी क्षमता और रेंज के विकल्प दे रही हैं। बजाज चेतक सी25 में 2.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी और 113 किमी तक की प्रमाणित रेंज मिलती है। इसे 80 प्रतिशत तक चार्ज करने में करीब 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। वहीं, बजाज चेतक सी35 सीरीज में 3.5 किलोवाट-घंटे की बैटरी और 151 से 153 किमी तक की रेंज दी गई है। टीवीएस आईक्यूब एसटी के 5.3 किलोवाट-घंटे वाले मॉडल की कंपनी द्वारा दावा की गई रेंज 212 किमी तक है। एथर रिज्टा के कुछ वेरिएंट 3.7 किलोवाट-घंटे की बैटरी और 161 किमी तक की प्रमाणित रेंज के साथ आते हैं।