इमली का पेड़ काटने पर 21 हजार जुर्माना, परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का आरोप, बिलासपुर हाईकोर्ट सख्त

Bilaspur High Court: गांव में सामाजिक बहिष्कार और कथित जुर्माने से जुड़े मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल, राजनांदगांव जिले के ग्राम गेरूघाट के एक दंपति ने आरोप लगाया है कि इमली का पेड़ हटाने के बाद गांव के कुछ लोगों ने उन पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और रकम नहीं देने पर परिवार से संबंध रखने पर रोक लगा दी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एके प्रसाद की एकलपीठ ने दंपति को छुरिया थाने में शिकायत देने और संज्ञेय अपराध सामने आने पर तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।