छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (Photo Source- Patrika File Photo)
Land Transfer Rules: छत्तीसगढ़ में सरकारी पट्टे पर मिली कृषि भूमि के हस्तांतरण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से पट्टे पर मिली जमीन पर आवंटन की तारीख से 20 साल पूरे होने के बाद पट्टाधारी भूमिस्वामी माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जमीन बेचने के लिए कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और उसके दस्तावेजों का सत्यापन भी जरूरी होगा।
यह मामला सरगुजा जिले की जमीन से जुड़ा है, जहां एक व्यक्ति ने अपने पिता को वर्ष 1974 में मिले कृषि पट्टे की जमीन बेचने के लिए पंजीयन कराने का प्रयास किया था। संबंधित अधिकारियों के स्तर पर आ रही परेशानी के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने सरगुजा के उप पंजीयक को कानून के प्रावधानों के अनुसार आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है।
यह मामला सरगुजा जिले के ग्राम सुमेरपुर, तहसील लुंड्रा की जमीन से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सोनकेश्वर यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि राज्य शासन ने वर्ष 1974 में उनके पिता हरिचरण यादव को कृषि प्रयोजन के लिए कुल 0.854 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर आवंटित की थी। इस जमीन में अलग-अलग खसरा नंबर शामिल हैं। पट्टा मिलने के बाद से ही जमीन उनके परिवार के कब्जे में रही। पिता के निधन के बाद राजस्व अभिलेखों में यह भूमि सोनकेश्वर यादव के नाम पर दर्ज हो गई।
इसके बाद जब उन्होंने जमीन की बिक्री और पंजीयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो संबंधित अधिकारियों के स्तर पर परेशानी सामने आई। याचिकाकर्ता का कहना था कि कानून में निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें भूमिस्वामी अधिकार मिल चुका है, इसलिए जमीन बेचने के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य नहीं होनी चाहिए।
हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 158 (4) और धारा 165 (7-ख) का हवाला दिया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि धारा 158 (4) के प्रावधान के अनुसार, कृषि प्रयोजन के लिए सरकार या सक्षम अधिकारी से पट्टे पर मिली जमीन पर 20 साल की अवधि पूरी होने के बाद पट्टाधारी को भूमिस्वामी माना जाता है।
वहीं, धारा 165 (7-ख) के तहत धारा 158 (4) के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जमीन हस्तांतरित करने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जब कानून में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है, तो जमीन की बिक्री के पंजीयन में कलेक्टर की अनुमति को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले अपना भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणित करना होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी है। शासन की ओर से यह भी कहा गया कि यदि याचिकाकर्ता ने पहले ही प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दिया है, तो संबंधित अधिकारी उस पर विचार कर सकते हैं। अगर अभी तक आवेदन नहीं किया गया है, तो वे नया आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह राज्य शासन ने भी भूमिस्वामी अधिकार की स्थिति स्पष्ट करने के लिए प्रमाणपत्र और दस्तावेजों के सत्यापन की आवश्यकता बताई।
मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के संबंधित प्रावधानों पर विचार किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि कृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, कलेक्टर या आवंटन अधिकारी की ओर से पट्टे पर दी गई जमीन पर आवंटन की तारीख से 20 साल पूरे होने के बाद पट्टाधारी भूमिस्वामी माना जाएगा।
साथ ही, धारा 165 (7-ख) के प्रावधान के अनुसार, धारा 158 (4) के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को जमीन हस्तांतरित करने के लिए कलेक्टर की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इसका लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने भूमिस्वामी अधिकार की स्थिति प्रमाणित करनी होगी। केवल 20 साल पुराने पट्टे का हवाला देना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि संबंधित प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन भी आवश्यक होगा।
हाई कोर्ट ने सरगुजा जिले के उप पंजीयक को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की ओर से भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर जमीन की बिक्री के पंजीयन के आवेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाए। अधिकारी को प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पंजीयन आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लेना होगा। इस निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने सोनकेश्वर यादव की याचिका का निराकरण कर दिया।
हाई कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी की ओर से जमीन पट्टे पर आवंटित की गई थी और जिनके पट्टे को 20 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि, यह फैसला हर तरह की सरकारी पट्टे वाली जमीन पर लागू सामान्य छूट नहीं है। इसमें कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि, 20 साल की निर्धारित अवधि और धारा 158 (4) के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र की शर्त महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी जमीन की बिक्री या हस्तांतरण से पहले संबंधित व्यक्ति को अपने पट्टे की शर्तों, राजस्व रिकॉर्ड और भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच करानी चाहिए।