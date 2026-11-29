हाई कोर्ट का यह आदेश उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें कृषि प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या सक्षम अधिकारी की ओर से जमीन पट्टे पर आवंटित की गई थी और जिनके पट्टे को 20 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि, यह फैसला हर तरह की सरकारी पट्टे वाली जमीन पर लागू सामान्य छूट नहीं है। इसमें कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि, 20 साल की निर्धारित अवधि और धारा 158 (4) के तहत भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र की शर्त महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी जमीन की बिक्री या हस्तांतरण से पहले संबंधित व्यक्ति को अपने पट्टे की शर्तों, राजस्व रिकॉर्ड और भूमिस्वामी अधिकार प्रमाणपत्र की स्थिति की जांच करानी चाहिए।