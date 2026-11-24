छत्तीसगढ़ की सियासत में ‘वोटर लिस्ट’ पर महासंग्राम (Photo Source- Patrika File Photo)
Voter List Controversy: छत्तीसगढ़ की सियासत में मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच हलचल तेज हो गई है। चुनावी तैयारियों के बीच दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने बूथ स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ानी शुरू कर दी है। एक तरफ कांग्रेस ने मतदाता सूची में नामों की जांच और संभावित गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए ‘वोट रक्षक एप’ लॉन्च किया है, तो दूसरी तरफ भाजपा ने बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के 143 बूथों पर संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क करने का जिम्मा सौंपा है।
मतदाता सूची में नए नाम जुड़वाने, पात्र मतदाताओं के नाम छूटने से रोकने और सूची की निगरानी को लेकर दोनों दलों ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार की है। कांग्रेस इसे ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान से जोड़ रही है, वहीं भाजपा बूथ समितियों को सक्रिय कर संगठन की पकड़ मजबूत करने में जुटी है। बिलासपुर में दोनों दलों की इन गतिविधियों ने प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिले निर्देशों के बाद बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने मतदाता सूची की निगरानी के लिए अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में आयोजित बैठक के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने ‘वोट रक्षक एप’ लॉन्च किया। उन्होंने ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को अपने मोबाइल में एप डाउनलोड करने के निर्देश दिए।
कांग्रेस की योजना है कि इस डिजिटल माध्यम से मतदाता सूची में दर्ज नामों की जांच की जाए। पार्टी कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाताओं की जानकारी जुटाएंगे और सूची में किसी तरह की गड़बड़ी या पात्र मतदाता का नाम छूटने की स्थिति में इसकी जानकारी संगठन तक पहुंचाएंगे। बैठक में सभी ब्लॉक, मंडल, पंचायत और बूथ अध्यक्षों को मतदाता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर एक ‘वोट रक्षक’ नियुक्त करने और कार्यकर्ताओं को www.iamvoterachak.in पोर्टल पर लॉगिन करने को कहा गया है।
कांग्रेस ने अपने अभियान को केवल जिला या ब्लॉक स्तर तक सीमित रखने के बजाय बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत हर बूथ पर एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो मतदाता सूची पर नजर रखेगा। पार्टी का जोर इस बात पर है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है या किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो कार्यकर्ता इसकी जानकारी जुटाकर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की पहल करेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को डिजिटल एप और पोर्टल के जरिए निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा रही है।
बैठक में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने मतदाता सूची की शुचिता को लोकतंत्र की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को संविधान और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जोड़ते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर एकजुट होकर काम करने की अपील की। उनका जोर इस बात पर रहा कि मतदाता सूची की निगरानी में संगठन के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए। इस बैठक में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे।
कांग्रेस के डिजिटल अभियान के बीच भाजपा ने भी अपनी संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं। बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने विधानसभा क्षेत्र के पश्चिम, दक्षिण और मध्य मंडल के 143 बूथों की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने ऐसे नागरिकों की पहचान करने पर जोर दिया, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं।
भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसे लोगों से घर-घर संपर्क करने और उनके नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए जरूरी पहल करने का टास्क दिया गया। अमर अग्रवाल ने कहा कि पार्टी की असली ताकत बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता और आम लोगों से सीधा जुड़ाव है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता लगातार सक्रिय रहें और स्थानीय नागरिकों के बीच संपर्क बनाए रखें।
भाजपा ने बूथ स्तर पर संगठन को नियमित रूप से सक्रिय रखने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की है। विधायक अमर अग्रवाल ने प्रत्येक बूथ पर संगठन के निर्धारित छह प्रमुख कार्यक्रमों को अनिवार्य रूप से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि हर महीने 15 से 20 तारीख के बीच मंडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद महीने के तीसरे रविवार को शक्ति केंद्र स्तर पर बैठक होगी।
इन बैठकों में शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सहसंयोजक, बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव, बीएलए-2 और ‘मन की बात’ प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। पार्टी का उद्देश्य संगठन के अलग-अलग स्तरों के पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना और बूथ स्तर पर गतिविधियों को नियमित रखना है।
भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को भी बूथ स्तर की गतिविधियों से जोड़ने की योजना बनाई है। निर्देश के मुताबिक, हर महीने के अंतिम रविवार को बूथ समिति और स्थानीय नागरिकों के साथ सामूहिक रूप से ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुना जाएगा। इसके बाद बैठक आयोजित कर कार्यक्रम और संगठनात्मक गतिविधियों का ब्योरा सरल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पार्टी का जोर केवल बैठकों तक सीमित रहने के बजाय बूथ समितियों को नियमित गतिविधियों से जोड़ने पर है। इस व्यवस्था के जरिए भाजपा बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, स्थानीय लोगों से संपर्क और संगठनात्मक कामकाज की जानकारी व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना चाहती है।
बिलासपुर में कांग्रेस और भाजपा की गतिविधियों को देखें तो दोनों दलों का फोकस मतदाता सूची और बूथ प्रबंधन पर है। कांग्रेस ने ‘वोट रक्षक एप’ और पोर्टल के जरिए डिजिटल निगरानी की रणनीति अपनाई है, जबकि भाजपा ने 143 बूथों की बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क का जिम्मा सौंपा है। दोनों दलों की ओर से नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया जा रहा है।
हालांकि, कांग्रेस का अभियान मतदाता सूची की निगरानी और संभावित गड़बड़ियों की पहचान पर केंद्रित है, वहीं भाजपा की रणनीति बूथ समितियों की सक्रियता और संगठनात्मक संपर्क बढ़ाने की है। फिलहाल बिलासपुर में शुरू हुई यह राजनीतिक कवायद बताती है कि छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की बूथ स्तर की रणनीति का भी अहम हिस्सा बन गई है।