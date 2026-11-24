कांग्रेस ने अपने अभियान को केवल जिला या ब्लॉक स्तर तक सीमित रखने के बजाय बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत हर बूथ पर एक वोट रक्षक नियुक्त किया जाएगा, जो मतदाता सूची पर नजर रखेगा। पार्टी का जोर इस बात पर है कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से छूटने न पाए। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में दर्ज नहीं है या किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो कार्यकर्ता इसकी जानकारी जुटाकर संबंधित स्तर पर कार्रवाई की पहल करेंगे। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को डिजिटल एप और पोर्टल के जरिए निगरानी करने की जिम्मेदारी दी जा रही है।