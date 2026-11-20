वोट चोरी के खिलाफ वार्ड से संसद तक लड़ाई (Photo Source- Patrika)
विनोद जैन/Voter List Dispute: वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने गोबरा-नवापारा में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को वार्ड क्रमांक 5 स्थित नेहरू गार्डन सामुदायिक भवन में जनसंवाद एवं बूथ स्तरीय जनचौपाल का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सह-सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी विजय जांगिड़ शामिल हुए। कार्यक्रम में लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे के साथ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 5 में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई।
जनचौपाल में कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर सामने आए विवादों का उदाहरण देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग के गठजोड़ के जरिए कांग्रेस समर्थकों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। वहीं, अनधिकृत तरीके से नए नाम जोड़कर वोट चोरी की जा रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के मताधिकार से जुड़ा गंभीर मामला बताया।
कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर उठे विवादों का जिक्र किया। नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में वर्ष 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच 39 लाख नए मतदाताओं के जुड़ने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा वर्ष 2026 में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद महाराष्ट्र की प्रारंभिक सूची से करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम बाहर होने का मुद्दा भी उठाया गया।
कांग्रेस नेताओं ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए नामों में से 91 प्रतिशत नाम अपील के बाद दोबारा जोड़ दिए गए। पार्टी ने इन घटनाओं को मतदाता सूची की पारदर्शिता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा सवाल बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी से लोकतंत्र की बुनियाद प्रभावित होती है। किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से हटना या गलत तरीके से नए नाम जुड़ना निष्पक्ष चुनाव के लिए चिंता का विषय है।
जनचौपाल को संबोधित करते हुए विजय जांगिड़ ने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस वार्ड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को बूथ स्तर तक पहुंचाने और आम नागरिकों को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के वोट का समान महत्व है। किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद तथा कार्यकर्ता एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। बूथ स्तर पर जनचौपाल आयोजित कर लोगों को मतदाता सूची की जांच करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
वोट चोरी और मतदाता सूची के मुद्दे के साथ जनचौपाल में नगर पालिका गोबरा-नवापारा के वार्ड क्रमांक 5 में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी विशेष मंथन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने संगठन की चुनावी तैयारियों, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों पर चर्चा की। बैठक में स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और मतदाताओं तक पार्टी की बात पहुंचाने पर जोर दिया गया। वार्ड की स्थानीय समस्याओं, विकास कार्यों और जनहित से जुड़े मुद्दों को भी चर्चा में शामिल किया गया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और उपचुनाव के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, जिला कांग्रेस कमेटी रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष सहित जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसंवाद के दौरान नागरिकों को अपनी समस्याएं, सुझाव और मतदाता अधिकारों से जुड़ी चिंताएं वरिष्ठ नेताओं के सामने रखने का अवसर मिला। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के अभियान को घर-घर तक पहुंचाने की अपील की।
कुल मिलाकर, गोबरा-नवापारा में आयोजित इस जनचौपाल के जरिए कांग्रेस ने एक तरफ वोट चोरी और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 5 के उपचुनाव को लेकर अपनी संगठनात्मक तैयारियों पर भी फोकस किया। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह अभियान स्थानीय स्तर पर कितना प्रभाव छोड़ता है।
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