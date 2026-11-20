जनचौपाल को संबोधित करते हुए विजय जांगिड़ ने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस वार्ड से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस मुद्दे को बूथ स्तर तक पहुंचाने और आम नागरिकों को उनके वोट के अधिकार के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के वोट का समान महत्व है। किसी भी पात्र मतदाता को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद तथा कार्यकर्ता एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। बूथ स्तर पर जनचौपाल आयोजित कर लोगों को मतदाता सूची की जांच करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा।