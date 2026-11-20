इस संयुक्त काउंसिलिंग की एक खास बात यह है कि इसमें नए अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले की काउंसिलिंग में पंजीयन नहीं करा पाए थे, वे भी निर्धारित समय के भीतर नया ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी इस चरण में शामिल हो सकेंगे। उन्हें अपनी पसंद के संस्थान और विषय का दोबारा चयन करना होगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा।