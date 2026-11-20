नर्सिंग की खाली सीटों को भरने विशेष काउंसिलिंग (Photo Source- Patrika File Photo)
Nursing Admission 2026:छत्तीसगढ़ में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक और मौका आया है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में खाली रह गई सीटों को भरने के लिए दूसरे और तीसरे चरण (मॉप-अप राउंड) की संयुक्त काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 22 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकेंगे।
राज्य काउंसिलिंग समिति, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस संयुक्त काउंसिलिंग में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन साइकियाट्रिक नर्सिंग पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस चरण में नए अभ्यर्थियों को भी पंजीयन करने का अवसर मिलेगा। वहीं, पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी दोबारा कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन कर सकेंगे।
नर्सिंग की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन और काउंसिलिंग से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक पूरी करनी होंगी।
निर्धारित समय के भीतर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पंजीयन के साथ अपनी पसंद के कॉलेज और पाठ्यक्रम का चयन करना होगा। अंतिम तिथि के बाद आवेदन का अवसर मिलेगा या नहीं, इसे लेकर समिति की ओर से कोई अतिरिक्त समय घोषित नहीं किया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
संयुक्त काउंसिलिंग के तहत प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरा जाएगा। इसमें चार पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं।
इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र अभ्यर्थी काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। सीटों का आवंटन उपलब्ध रिक्त सीटों, निर्धारित पात्रता और प्रवेश नियमों के अनुसार किया जाएगा।
इस संयुक्त काउंसिलिंग की एक खास बात यह है कि इसमें नए अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर दिया गया है। जो उम्मीदवार पहले की काउंसिलिंग में पंजीयन नहीं करा पाए थे, वे भी निर्धारित समय के भीतर नया ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इसके अलावा पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थी भी इस चरण में शामिल हो सकेंगे। उन्हें अपनी पसंद के संस्थान और विषय का दोबारा चयन करना होगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि संयुक्त काउंसिलिंग में भाग लेने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना अनिवार्य होगा।
जो अभ्यर्थी पहले से काउंसिलिंग में पंजीकृत हैं, उन्हें यह नहीं मानना चाहिए कि उनके पुराने विकल्प इस चरण में स्वतः मान्य रहेंगे। संयुक्त काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए सभी पात्र उम्मीदवारों को कॉलेज और पाठ्यक्रम के विकल्प दोबारा भरकर लॉक करने होंगे। पहले चरण में प्रवेश प्राप्त कर चुके पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार सीट उन्नयन (सीट अपग्रेडेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा। यानी उपलब्ध सीटों और नियमों के आधार पर वे अपनी वर्तमान सीट से बेहतर विकल्प पाने के लिए प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। प्रवेश परीक्षा में 10 पर्सेंटाइल तक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भी इस चरण में पंजीयन और संस्थान का चयन कर सकेंगे। हालांकि, यह छूट केवल बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए लागू होगी। अन्य नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित पात्रता और प्रवेश नियमों का पालन करना होगा। इसलिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने पाठ्यक्रम से जुड़ी पात्रता शर्तों की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
संयुक्त काउंसिलिंग के दौरान बची हुई सीटों के संवर्ग, श्रेणी और नियतांश में बदलाव भी किया जा सकता है। यह प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026 के नियम 10 और 11 के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जाएगी। सीट आवंटन की प्रक्रिया में संबंधित नियमों और उपलब्ध रिक्त सीटों को ध्यान में रखा जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे विकल्प भरने से पहले उपलब्ध सीटों और अपनी पात्रता की जानकारी अच्छी तरह जांच लें।
राज्य काउंसिलिंग समिति ने अभ्यर्थियों से प्रवेश, सीट आवंटन और काउंसिलिंग के आगामी चरणों से जुड़ी जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने को कहा है।
अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख 22 नवंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से पहले पंजीयन, कॉलेज चयन और विकल्प लॉक करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तय समय में विकल्प लॉक नहीं करने पर काउंसिलिंग में शामिल होने में परेशानी हो सकती है।
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