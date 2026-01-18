बीएससी नर्सिंग में 30% सीटें खाली, दोबारा काउंसलिंग की संभावना कम, 7751 में से 5422 पर ही हुआ एडमिशन

आईएनसी ने तारीख तो बढ़ा दी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देते हुए परेंसटाइल घटाने से इनकार कर दिया। 2023 में 30 नवंबर प्रवेश की आखिरी तारीख थी। अचानक ढाई माह बाद प्रवेश की आखिरी तारीख 28 फरवरी कर दी गई थी। मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही जीरो परसेंटाइल से एडमिशन देने का आदेश जारी किया था। प्रदेश में पिछले साल 5 परसेंट अंक वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया था।