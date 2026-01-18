18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बीएससी नर्सिंग में 30% सीटें खाली, दोबारा काउंसलिंग की संभावना कम, 7751 में से 5422 पर ही हुआ एडमिशन

B.Sc Nursing Admission: प्रदेश में 10 परसेंटाइल पर एडमिशन की अनुमति के बावजूद बीएससी नर्सिंग की 2329 सीटें लैप्स हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 18, 2026

बीएससी नर्सिंग में 30% सीटें खाली (photo source- Patrika)

बीएससी नर्सिंग में 30% सीटें खाली (photo source- Patrika)

B.Sc Nursing Admission: प्रदेश में 10 परसेंटाइल से एडमिशन के बावजूद बीएससी नर्सिंग की 2329 सीटें लैप्स हो गई हैं। इस साल 5422 सीटों पर प्रवेश हुआ। जबकि कुल सीटें 7751 हैं। एडमिशन की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। आखिरी तारीख के बाद बची हुईं सीटें लैप्स हो जाती हैं। अगर प्रवेश की तारीख फिर से बढ़ती है तो इन सीटों पर दोबारा प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

B.Sc Nursing Admission: 30 फीसदी सीटें लैप्स हो गईं

हालांकि इसकी संभावना कम है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) ने बीएससी नर्सिंग में जीरो परसेंटाइल से प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पिछले साल नवंबर में इस संबंध में आईएनसी को पत्र लिखा था। हालांकि राज्य शासन ने खाली सीटों को देखते हुए इंट्रेंस एग्जाम में 10 परसेंटाइल अंक लाने वालों को प्रवेश की अनुमति दी थी। इसके बाद भी 30 फीसदी सीटें लैप्स हो गईं।

चार राउंड के बाद प्रदेश में 57 फीसदी सीटें खाली थीं, जिसे 10 परसेंटाइल से भरने की अनुमति दी गई। इसमें केवल 37 फीसदी सीटें ही पैक हो पाई। आईएनसी ने प्रवेश की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। पहले यह तारीख 30 नवंबर थी।

परेंसटाइल घटाने से किया इनकार

प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स का बुरा हाल है। काउंसलिंग के चार राउंड के बाद भी 4427 सीटें खाली थीं। इसे भरने के लिए डीएमई कार्यालय ने नवंबर में आईएनसी को पत्र लिखकर परसेंटाइल की बाध्यता खत्म करने व प्रवेश की तारीख बढ़ाने की मांग की थी।

आईएनसी ने तारीख तो बढ़ा दी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का हवाला देते हुए परेंसटाइल घटाने से इनकार कर दिया। 2023 में 30 नवंबर प्रवेश की आखिरी तारीख थी। अचानक ढाई माह बाद प्रवेश की आखिरी तारीख 28 फरवरी कर दी गई थी। मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही जीरो परसेंटाइल से एडमिशन देने का आदेश जारी किया था। प्रदेश में पिछले साल 5 परसेंट अंक वाले छात्रों को प्रवेश दिया गया था।

बीएससी प्रोफेशनल कोर्स, बिना एंट्रेंस एग्जाम के प्रवेश नहीं

B.Sc Nursing Admission: बीएससी नर्सिंग प्रोफेशनल कोर्स है। इसलिए शासन को इंट्रेंस एग्जाम कराने की मजबूरी है। दरअसल कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य है। ऐसा नहीं होता तो इंट्रेंस एग्जाम ही न हो और 12वीं बायोलॉजी में मिले नंबरों के अनुसार एडमिशन दे दिया जाता। हालांकि 4-5 साल पहले ऐसा भी हो चुका है।

बीएससी कोर्स की ये हालत हो गई है कि कुछ कॉलेज छात्रों को कई ऑफर देते रहे हैं। यहां तक कि 52 से 58 हजार सालाना ट्यूशन फीस से भी कम फीस ली जा रही है। इसके बाद भी सीटें नहीं भर रही है। 2023 में जीरो परसेंटाइल से प्रवेश के बाद भी 900 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं। पहले के वर्षों में औसतन 20 फीसदी सीटें खाली रही हैं।

जरूरत से ज्यादा कॉलेज व सीटें

प्रैक्टिकल-लैब की सुविधा नहीं

कई कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर खराब

पर्याप्त फैकल्टी नहीं

आईएनसी व एसएनसी मान्यता पर कंफ्यूजन

राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता वालों को नहीं मिलती बाहर नौकरी की चर्चा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 10:48 am

Published on:

18 Jan 2026 10:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बीएससी नर्सिंग में 30% सीटें खाली, दोबारा काउंसलिंग की संभावना कम, 7751 में से 5422 पर ही हुआ एडमिशन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur Literature Festival: रायपुर साहित्य उत्सव में नि:शुल्क बस सेवा, 23-25 जनवरी तक 6 प्रमुख रूट तय

रायपुर साहित्य उत्सव में चलेंगी नि:शुल्क बसें (photo source- Patrika)
रायपुर

New Rules: पेंशनधारियों के लिए नया नियम लागू, छत्तीसगढ़ के चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर

chhattisgarh Pension
रायपुर

ATR Tiger Reserve: अचानकमार टाइगर रिजर्व में बढ़ेगी बाघों की संख्या, मार्च में मध्य प्रदेश से आएंगी 3 बाघिन

अचानकमार टाइगर रिजर्व (photo source- Patrika)
रायपुर

25 डिसमिल जमीन पर बॉयोफ्लॉक का नया प्रयोग, ग्रामीण युवक बना मत्स्य उद्यमिता की नई मिसाल

बॉयोफ्लॉक मछली पालन (photo source- Patrika)
Patrika Special News

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज

CG Weather News: छत्तीसगढ़ में मौसम बदलेगा मिजाज! पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव शुरू, 3 दिन सुबह-शाम ठंड बरकरार...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.