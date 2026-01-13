Medical PG Counselling: मेडिकल PG में लोकल छात्रों को फायदा, बाहरी छात्रों को मिली कम सीटें

ये स्थानीय छात्रों के लिए राहत की बात है। दरअसल, पहले राउंड में 14 छात्रों को सीटें दी गईं थीं, लेकिन केवल दो छात्रों ने एडमिशन लिया है। बाकी 12 सीटें ब्लॉक हो गईं, जिसे भरने के लिए दूसरे राउंड में शामिल की गई हैं। स्टेट ओपन कोटा का मामला हाईकोर्ट में है इसलिए दूसरे राज्यों के छात्र सीटें आवंटित होने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने से बच रहे हैं।