सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर विचार किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आवेदन पर सुनवाई किए बिना और उसका रिकॉर्ड दर्ज किए बिना ही दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति दे दी थी। इसी प्रक्रिया को लेकर अदालत ने अंतरिम राहत दी है। हालांकि, यह आदेश मामले के अंतिम निपटारे के रूप में नहीं है। हाईकोर्ट ने फिलहाल अगली सुनवाई तक शोएब ढेबर की दोबारा गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। मामले में राज्य सरकार का पक्ष और आगे की कानूनी दलीलें सुनने के बाद अदालत अगली कार्रवाई पर विचार करेगी।