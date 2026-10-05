शोएब ढेबर को राहत दिलाने वाले कौन? पुलिस खंगाल रही मददगारों की कुंडली, सट्टेबाजों-ड्रग्स कारोबारियों से वसूली के भी आरोप

कांग्रेस नेता आनंद कुकरेजा के मामले में पुलिस ने गंभीरता से काम किया और तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों को बेनकाब किया, लेकिन पूर्व महापौर एजाज ढेबर को मिली धमकियों की जांच को लेकर ढिलाई बरती जा रही है। अब तक पुलिस धमकी देने वालों का पता नहीं लगा पाई है, जबकि आनंद कुकरेजा की तरह एजाज को गैंगस्टर अमन साव के नाम से धमकी देकर 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पूर्व महापौर को धमकी देने के पीछे किसका हाथ? पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई है।