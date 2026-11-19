CG Politics: छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों और विभिन्न वर्गों के आंदोलनों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ हड़ताल का गढ़ बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी और जनविरोधी रवैये के कारण प्रदेश का हर वर्ग नाराज है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संगठन और अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय आंदोलनों को दबाने का प्रयास कर रही है।