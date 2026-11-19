CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में OBC जनगणना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को शामिल किए जाने पर कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही आपत्तियों पर भाजपा ने पलटवार किया है। राज्यसभा सांसद और भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरपाल मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि जब भाजपा ओबीसी समाज की गिनती कराने की मांग कर रही थी, तब कांग्रेस कहां थी? उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने करीब 70 साल तक ओबीसी समाज के नाम पर राजनीति की, लेकिन समाज के हितों के लिए ठोस काम नहीं किया। मौर्य ने कहा कि आज जब जनगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और ओबीसी की गिनती की बात हो रही है, तब कांग्रेस सवाल उठा रही है।