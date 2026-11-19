छत्तीसगढ़िया समाज पर कथित अभद्र टिप्पणी (Photo Source- Patrika Create)
Madhubala Giri Controversy: छत्तीसगढ़िया समाज के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने आपत्ति जताई है। संगठन का आरोप है कि वीडियो में मधुबाला गिरी नाम की महिला ने छत्तीसगढ़िया समाज के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और धमकी भरी भाषा में टिप्पणी की है। इस मामले में संगठन ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की ओर से दिए गए ज्ञापन के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला कथित तौर पर छत्तीसगढ़िया समाज के लोगों को 'जाहिल-गंवार' और 'अनपढ़' कहती सुनाई दे रही है। संगठन ने वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा को समाज के सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ बताया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि वीडियो में महिला ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि 'छह नंबर की चप्पल का निशान गाल पर पड़ेगा' और 'सामने आने पर पैंट गीली हो जाएगी'। संगठन का कहना है कि इस तरह की भाषा किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं।
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी के संयोजक डॉ. कुलदीप सोलंकी ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने मांग की है कि वायरल वीडियो की जांच कर संबंधित महिला के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक और धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकता है। ऐसे मामलों में समय रहते कार्रवाई जरूरी है, ताकि समाज में तनाव की स्थिति न बने।
छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी का कहना है कि छत्तीसगढ़िया समाज की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और परंपराएं हैं। ऐसे में समाज के लोगों को लेकर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करना उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। संगठन ने पुलिस से पूरे मामले को गंभीरता से लेने और वीडियो में की गई टिप्पणियों की जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि मामले में तथ्यों के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
फिलहाल यह मामला वायरल वीडियो और संगठन की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर सामने आया है। वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें कही गई बातों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस की ओर से जांच या कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आने पर मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
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