छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी की ओर से दिए गए ज्ञापन के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में महिला कथित तौर पर छत्तीसगढ़िया समाज के लोगों को 'जाहिल-गंवार' और 'अनपढ़' कहती सुनाई दे रही है। संगठन ने वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा को समाज के सम्मान और स्वाभिमान के खिलाफ बताया है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया है कि वीडियो में महिला ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि 'छह नंबर की चप्पल का निशान गाल पर पड़ेगा' और 'सामने आने पर पैंट गीली हो जाएगी'। संगठन का कहना है कि इस तरह की भाषा किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं।