कुरुद विधायक अजय चंद्राकर पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी, भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

विधायक प्रतिनिधि नगर पंचायत भखारा हरख जैन ने कहा कि अजय चंद्राकर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हरख जैन ने कहा कि राजनीतिक मतभेद या किसी मुद्दे पर असहमति अपनी जगह है, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने मामले में पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही किसी भी विवाद का समाधान होना चाहिए।