कुरुद विधायक अजय चंद्राकर पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी, भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

अजय चंद्राकर पर अभद्र टिप्पणी का मामला (Photo Source- Patrika Create)
Chhattisgarh News: धमतरी जिले के कुरुद विधानसभा क्षेत्र में विधायक अजय चंद्राकर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। मामले में भखारा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नगर पंचायत भखारा निवासी पुष्पेंद्र कुमार के रूप में हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।
जानकारी के अनुसार आरोपी युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट साझा की थी। भाजपा नेताओं के मुताबिक इस पोस्ट में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के लिए कथित तौर पर अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पोस्ट में विधायक के खिलाफ अपमानजनक शब्द लिखे जाने का आरोप है।सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी गई। कार्यकर्ताओं ने इसे जनप्रतिनिधि के प्रति अमर्यादित टिप्पणी बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
मामले की जानकारी मिलने के बाद भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सिन्हा, पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद यदु, भाजयुमो अध्यक्ष अभिषेक साहू, हरख जैन, विष्णु साहू समेत कई कार्यकर्ता भखारा थाने पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है।
शिकायत मिलने के बाद भखारा पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहत जताई। हालांकि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी और उसके कानूनी पहलुओं को लेकर पुलिस की कार्रवाई के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
विधायक प्रतिनिधि नगर पंचायत भखारा हरख जैन ने कहा कि अजय चंद्राकर क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हरख जैन ने कहा कि राजनीतिक मतभेद या किसी मुद्दे पर असहमति अपनी जगह है, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत और आपत्तिजनक टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने मामले में पुलिस कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि कानून के दायरे में रहकर ही किसी भी विवाद का समाधान होना चाहिए।
इस घटना के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया पर राजनीतिक और सार्वजनिक व्यक्तियों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पुलिस और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार चलेगी।
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