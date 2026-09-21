Dhamtari Fraud News: पहले मंत्रालय ले जाकर दिखाया भवन, फिर ऐंठ लिए 9 लाख! महिला समेत 2 गिरफ्तार

Chhattisgarh Fraud Case: सरकारी नौकरी और आवास का सपना दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। धमतरी में भी एक युवक को मंत्रालय में नौकरी और सरकारी आवास दिलाने का भरोसा दिलाकर लाखों रुपये लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच करते हुए महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर युवक का भरोसा जीता और फिर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पारिजात भवन में आवास दिलाने का झांसा दिया।