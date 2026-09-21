21 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धमतरी

Dhamtari Fraud News: पहले मंत्रालय ले जाकर दिखाया भवन, फिर ऐंठ लिए 9 लाख! महिला समेत 2 गिरफ्तार

Fraud Case: महिला समेत दो लोगों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर युवक को अपने विश्वास में लिया और पारिजात भवन में आवास दिलाने के नाम पर उससे 9.08 लाख रुपये ले लिए।
3 min read
Google source verification

धमतरी

image

Khyati Parihar

Sep 21, 2026

Cyber Fraud

साइबर ठगी का जाल (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Fraud Case: सरकारी नौकरी और आवास का सपना दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। धमतरी में भी एक युवक को मंत्रालय में नौकरी और सरकारी आवास दिलाने का भरोसा दिलाकर लाखों रुपये लेने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच करते हुए महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों ने खुद को मंत्रालय में कार्यरत बताकर युवक का भरोसा जीता और फिर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पारिजात भवन में आवास दिलाने का झांसा दिया।

मामले में बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के भानपुरी निवासी 27 वर्षीय मनीष साहू ने धमतरी सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान शशि प्रभा साहू (50) और अमित कुमार देवांगन (38) के रूप में की।

होटल में हुई मुलाकात से शुरू हुआ पूरा मामला

शिकायत के मुताबिक, मनीष की फरवरी 2024 में धमतरी के रुद्री रोड स्थित एक होटल में शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन से मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों ने कथित तौर पर खुद को मंत्रालय में काम करने वाला बताया। आरोपियों ने मनीष को भरोसा दिलाया कि वे सरकारी स्तर पर काम करा सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पारिजात भवन में आवास दिलाने की बात कही। सरकारी विभाग से जुड़ा मामला होने के कारण मनीष उनके झांसे में आ गया।

मंत्रालय की इमारत दिखाकर बनाया भरोसा

पुलिस के मुताबिक, सिर्फ बातचीत तक सीमित न रहते हुए आरोपियों ने मनीष को महानदी भवन स्थित मंत्रालय भी ले गए। वहां उसे मंत्रालय की इमारत बाहर से दिखाई गई। इसके बाद उसे बताया गया कि पारिजात भवन की कीमत करीब 14 लाख 12 हजार रुपये है और आवास का आवंटन कराया जा सकता है। इस तरह मंत्रालय दिखाने और सरकारी आवास की जानकारी देने के बाद मनीष से रकम की मांग शुरू हुई।

अलग-अलग माध्यमों से लिए 9.08 लाख रुपये

शिकायत में मनीष ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपियों को एकमुश्त रकम देने के बजाय अलग-अलग किश्तों में पैसे दिए। रकम कई बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके अलावा फोन-पे, गूगल-पे और नकद के जरिए भी भुगतान किया गया। पुलिस के अनुसार, इस तरह आरोपियों ने मनीष से कुल 9 लाख 8 हजार रुपये लिए। इसके साथ ही उसके बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक के दो खाली हस्ताक्षरित चेक भी ले लिए गए।

पैसे देने के बाद भी नहीं मिला आवास

काफी रकम देने के बाद भी जब मनीष को बताए गए तरीके से आवास नहीं मिला, तो उसे मामले पर संदेह हुआ। इसके बाद उसने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगी। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, रकम वापस मांगने पर 2 लाख 98 हजार 999 रुपये लौटाए गए, लेकिन बाकी रकम वापस नहीं की गई। इसके बाद मनीष ने सिटी कोतवाली पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

तकनीकी साक्ष्यों से आरोपियों तक पहुंची पुलिस

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने लेन-देन से संबंधित जानकारी और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई गई। पुलिस के मुताबिक, जांच के आधार पर शशि प्रभा साहू और अमित कुमार देवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

पूछताछ के बाद दोनों गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने शशि प्रभा साहू पति प्रीतम साहू, उम्र 50 वर्ष और अमित कुमार देवांगन पिता स्वर्गीय सुखराम देवांगन, उम्र 38 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ धमतरी सिटी कोतवाली में धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

सरकारी नौकरी और आवास के नाम पर सावधानी जरूरी

यह मामला एक बार फिर बताता है कि सरकारी नौकरी, आवास या किसी सरकारी योजना में लाभ दिलाने के नाम पर निजी तौर पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के सरकारी विभाग में काम करने का दावा मात्र उसके भरोसे पैसे देना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग से सीधे जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है। फिलहाल धमतरी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है।

CG Thagi News: मां के इलाज के लिए बेचनी थी कार, सौदे में 4.51 लाख की ठगी, आरोपी ने वारदात को ऐसे दिया अंजाम

ये भी पढ़ें
Bilaspur Fraud Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Sept 2026 01:23 pm

Published on:

21 Sept 2026 01:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / Dhamtari Fraud News: पहले मंत्रालय ले जाकर दिखाया भवन, फिर ऐंठ लिए 9 लाख! महिला समेत 2 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धमतरी में भरभराकर गिरी अटल आवास की छत, मलबे में दबा युवक, 100 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा

Dhamtari Atal Awas
धमतरी

चीतल-कुबड़ी से लेकर सिंधी-कोतरी तक… छत्तीसगढ़ की देसी मछलियों पर मंडराया संकट, तेजी से हो रहीं विलुप्त

Chhattisgarh Fish Species
धमतरी

घाट पर घंटियों की गूंज और चार महीने सन्नाटा, 42 साल पुराने मारुति धाम को अब पुल की आस

Chhattisgarh Religious Tourism
Patrika Special News

Dhamtari News: जहर सेवन के बाद अस्पताल में भर्ती महिला गायब, स्टाफ को खबर तक नहीं, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Dhamtari News
धमतरी

Dhamtari News: जंगल में मिले खून के छींटे, कैमरा ट्रैप ने खोला सांभर शिकार का राज, 12 आरोपी गिरफ्तार

Chhattisgarh News
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.