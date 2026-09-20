धमतरी में भरभराकर गिरी अटल आवास की छत, मलबे में दबा युवक, 100 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा

अटल आवास में रहने वाले लोगों के मुताबिक यहां करीब 100 परिवार पिछले लगभग 30 वर्षों से रह रहे हैं। लंबे समय से मरम्मत नहीं होने के कारण कई मकानों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि अलग-अलग हिस्सों में सीलिंग और छत से जुड़े नुकसान की घटनाएं सामने आती रही हैं। अटल आवास विवेकानंद वार्ड के अध्यक्ष राजेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि रोशन कुमार टंडन के घर की छत का सीलिंग हिस्सा गिरने से हादसा हुआ है। रोशन को चोट आई है, लेकिन वह बाल-बाल बच गए। उनके मुताबिक अटल आवास में रहने वाले करीब 100 परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।