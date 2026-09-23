फर्जी ACB अधिकारी बनकर घर में घुसे, गोली मारने की धमकी देकर 8 मोबाइल समेत ढाई लाख का सामान ले भागे

Fake ACB Officer: धमतरी जिले में खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) का बड़ा अधिकारी बताकर घर में घुसने और परिवार को धमकाने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, गोली मारने की धमकी देने और लैपटॉप, मोबाइल फोन व वनप्लस पैड समेत करीब 2.50 लाख रुपए का सामान ले जाने का आरोप है। सिविल लाइन रुद्री पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी हितेश सिंह को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।