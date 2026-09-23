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फर्जी ACB अधिकारी बनकर घर में घुसे, गोली मारने की धमकी देकर 8 मोबाइल समेत ढाई लाख का सामान ले भागे

ACB Officer Fraud: धमतरी में खुद को ACB अधिकारी बताकर घर में घुसने, गोली मारने की धमकी देने और 8 मोबाइल समेत ढाई लाख रुपए का सामान ले जाने के मामले में फरार आरोपी हितेश सिंह गिरफ्तार।
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धमतरी

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Laxmi Vishwakarma

Sep 23, 2026

Fake ACB Officer

ACB अफसर का रौब दिखाकर घर में घुसे आरोपी (Photo Source- Patrika File Photo)

Fake ACB Officer: धमतरी जिले में खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) का बड़ा अधिकारी बताकर घर में घुसने और परिवार को धमकाने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने, गोली मारने की धमकी देने और लैपटॉप, मोबाइल फोन व वनप्लस पैड समेत करीब 2.50 लाख रुपए का सामान ले जाने का आरोप है। सिविल लाइन रुद्री पुलिस ने लंबे समय से फरार आरोपी हितेश सिंह को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

Fake Officer Case: घर में घुसकर खुद को बताया था ACB अधिकारी

पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने सिविल लाइन रुद्री थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कुछ लोग उसके घर पहुंचे और खुद को एंटी करप्शन ब्यूरो का बड़ा अधिकारी बताया। आरोप है कि आरोपियों ने बिना अनुमति घर में प्रवेश किया और प्रार्थी को गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी घर में रखे लैपटॉप, वनप्लस पैड और आठ मोबाइल फोन अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक ले जाए गए सामान की कुल कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई गई है। घटना के बाद प्रार्थी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

शिकायत के बाद दर्ज हुआ था अपराध

सिविल लाइन रुद्री पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 62/2026 दर्ज किया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2), 331(3), 308(4), 351(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान मामले में बीएनएस की धारा 335 और 309(4) भी जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और उनके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाकर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए। जांच के दौरान दो आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

दो आरोपी पहले ही हो चुके थे गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक इस मामले में जल विहार कॉलोनी गली नंबर-2 रुद्री निवासी 40 वर्षीय रामचंद देवांगन और जिला कोरिया के पटना निवासी 34 वर्षीय नागेंद्र पटेल को पहले गिरफ्तार किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी 29 नवंबर 2025 को की गई थी। हालांकि, मामले में शामिल एक अन्य आरोपी हितेश सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर था। वह लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी।

कोरिया के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा

फरार आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए जिले में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को हितेश सिंह के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सूचना के आधार पर सिविल लाइन रुद्री पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार हितेश सिंह पिता गणेश बहादुर सिंह ग्राम सलका बड़कापारा, थाना एवं जिला बैकुंठपुर, जिला कोरिया का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

Threat Case Dhamtari: फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी

पुलिस के मुताबिक जिले में अलग-अलग आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुराने मामलों में फरार आरोपियों की जानकारी जुटाकर उनकी तलाश की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय के निर्देशन में और थाना प्रभारी सिविल लाइन रुद्री के नेतृत्व में पुलिस टीम ने की। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इस मामले में भी एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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Updated on:

23 Sept 2026 02:40 pm

Published on:

23 Sept 2026 02:40 pm

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