जूता नहीं पहनने पर छात्रा के सिर पर मारा, बाल मरोड़े और… शिक्षक को जारी हुआ नोटिस

CG News: त्रैमासिक परीक्षा 2025 के दौरान शासकीय आशी बाई गोलछा उ.मा. विद्यालय महासमुंद में अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं से मारपीट करने वाले शिक्षक को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षक से 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ( CG News ) मामला सामने आने के बाद इसकी शिकायत की गई थी। जांच में व्याख्याता आशीष देवांगन के विरुद्ध शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा ड्यूटी के दौरान देवांगन ने छात्राओं को शारीरिक दंड दिया। उसने कान मरोड़ना, सिर पर मारना और अपमानजनक टिप्पणी करना शामिल है।