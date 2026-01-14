जूता नहीं पहनने पर छात्रा के सिर पर मारा, बाल मरोड़े और… शिक्षक को जारी हुआ नोटिस

प्रतीकात्मक फोटो
CG News: त्रैमासिक परीक्षा 2025 के दौरान शासकीय आशी बाई गोलछा उ.मा. विद्यालय महासमुंद में अनुशासन के नाम पर छात्र-छात्राओं से मारपीट करने वाले शिक्षक को नोटिस जारी किया गया है। शिक्षक से 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। ( CG News ) मामला सामने आने के बाद इसकी शिकायत की गई थी। जांच में व्याख्याता आशीष देवांगन के विरुद्ध शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा ड्यूटी के दौरान देवांगन ने छात्राओं को शारीरिक दंड दिया। उसने कान मरोड़ना, सिर पर मारना और अपमानजनक टिप्पणी करना शामिल है।
व्याख्याता आशीष देवांगन की ड्यूटी कक्ष क्रमांक 11 में लगी थी, लेकिन वे कुछ समय के लिए कक्ष क्रमांक 10 में भी गए। छात्राओं के अनुसार जूते पहनकर नहीं आने और यूनिफॉर्म सही न होने को लेकर उन्होंने चार छात्राओं के साथ डांट-डपट करते हुए मारपीट की। कक्ष क्रमांक 11 में भी दो छात्रों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि उपलब्ध वीडियो साक्ष्य देखने से यह प्रमाणित होता है शिकायत सही है।
जांच के दौरान 6 छात्राओं और 4 शिक्षकों से लिखित बयान दर्ज कराई और 15 स्टूडेंट्स से पूछताछ की गई। एक छात्रा ने बताया कि जूता न पहनने पर उसके सिर पर मारा गया, बाल मरोड़े गए और चिल्लाकर स्कूल न आने की बात कही। वहीं, दूसरी छात्रा ने बताया कि नवरात्रि उपवास के कारण जूता न पहनने पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए उसके सिर पर मारा। एक छात्रा ने बताया कि पारिवारिक उपस्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह नए जूते नहीं खरीद पाई। जिस पर शिक्षक देवांगन ने उसके कान मरोड़ दिए थे।
प्राचार्य के अनुसार वर्ष 2024 में भी आशीष देवांगन द्वारा विद्यार्थियों से मारपीट की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी को दिया गया था।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग