Chhattisgarh News: ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी अटकने, जॉब कार्ड में गड़बड़ी या काम करने के बाद भुगतान नहीं मिलने जैसी समस्याओं से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। अब शिकायत करने के बाद उसकी कार्रवाई की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वीबी जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इस पर शिकायत दर्ज करने से लेकर उसकी जांच, कार्रवाई और लोकपाल के अंतिम फैसले तक का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।