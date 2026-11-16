BJP Meeting: रायपुर में जुटेंगी 500 से ज्यादा महिला नेत्रियां, रूपकुमारी चौधरी देंगी मार्गदर्शन

BJP Meeting: छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की पहली दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति बैठक 16 और 17 नवंबर को रायपुर के जैनम मानस भवन में आयोजित होगी। इसमें प्रदेशभर से 500 से अधिक महिला पदाधिकारी और नेत्रियां शामिल होंगी। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी राजनीतिक गतिविधियों और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता महिला कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समापन सत्र में शामिल होंगे।