Chhath Puja in Raipur: महादेव घाट पर छठ की भव्य छटा, FM Tadka के RJ नरेंद्र ने की विशेष LIVE कवरेज, व्रतियों से किया संवाद

RJ नरेंद्र छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रेडियो जॉकी में से एक हैं। अपनी दमदार आवाज, शानदार प्रस्तुति और श्रोताओं से सीधे जुड़ने के अंदाज के लिए उनकी खास पहचान है। FM Tadka के साथ रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहने के अलावा वे अभिनय और साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। वे एक अभिनेता, लेखक, शायर और मंच कलाकार भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनकी चर्चित पुस्तक ‘Love Behind the Radio’ के भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी किताबें प्रेम, रिश्तों और रेडियो की दुनिया से जुड़े अनुभवों को एक खूबसूरत साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत करती हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी वे फिल्मों, म्यूजिक एल्बम और विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। रेडियो, लेखन, अभिनय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाती है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनके काम से जुड़े रहते हैं।