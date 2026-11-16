Chhath Puja in Raipur: महादेव घाट पर छठ की भव्य छटा, FM Tadka के RJ नरेंद्र ने की विशेष LIVE कवरेज, व्रतियों से किया संवाद

RJ नरेंद्र ने की विशेष LIVE कवरेज (Photo Patrika)
Chhath Puja: भोर की पहली किरण, नदी के किनारे जलते दीप, हाथों में पूजा की टोकरी, छठी मैया के गूंजते जयकारे और सूर्य देव के इंतजार में खड़े हजारों श्रद्धालु… राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर छठ महापर्व के अंतिम दिन आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस भक्तिमय माहौल के बीच FM Tadka के लोकप्रिय RJ नरेंद्र भी महादेव घाट पहुंचे। उन्होंने मौके से LIVE कवरेज करते हुए छठ महापर्व की रौनक को सीधे अपने श्रोताओं तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने व्रतियों से बातचीत की, उनकी आस्था, अनुभवों और चार दिनों तक की गई कठिन साधना के बारे में जाना। किसी की आंखों में परिवार की खुशहाली की प्रार्थना थी, तो किसी के चेहरे पर व्रत पूरा होने की संतुष्टि। RJ नरेंद्र ने इन भावनाओं को अपनी LIVE रिपोर्टिंग के जरिए आवाज दी।
पिछले कई वर्षों से RJ नरेंद्र छठ महापर्व की विशेष कवरेज करते आ रहे हैं। नहाय-खाय से शुरू होकर खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देने तक, वे हर महत्वपूर्ण पड़ाव पर महादेव घाट पहुंचकर इस पर्व की हर तस्वीर और भावना को लोगों तक पहुंचाते हैं। FM Tadka के ‘The Evening Show’ में भी पिछले चार दिनों से छठ महापर्व को लेकर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा था। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए छठ की धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और परंपराओं को श्रोताओं तक पहुंचाया गया।
माता सीता, भगवान श्रीराम और महर्षि मुद्गल की कथा: प्रचलित धार्मिक मान्यता के अनुसार, रावण वध के बाद भगवान श्रीराम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगने की बात कही जाती है, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। इस दोष से मुक्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर भगवान श्रीराम और माता सीता ने महर्षि मुद्गल से मार्गदर्शन लिया। महर्षि मुद्गल के कहने पर माता सीता ने सूर्य देव और षष्ठी माता की उपासना की। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को उन्होंने पूजा-अर्चना की और सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।
पुराणों के अनुसार, राजा प्रियव्रत के यहां जन्मे नवजात पुत्र की मृत्यु हो गई थी। राजा के दुख को देखकर देवी षष्ठी प्रकट हुईं और अपनी कृपा से शिशु को जीवनदान दिया। उन्होंने राजा को संतान सुख का आशीर्वाद भी दिया। इसी मान्यता के कारण षष्ठी माता को संतान की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है।
प्रचलित लोकमान्यता के अनुसार, जब जुए में पांडव अपना राजपाट और सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने परिवार को संकट से उबारने और सुख-समृद्धि की कामना के साथ सूर्य देव की उपासना की थी।
महाभारत में कर्ण को सूर्य देव का परम भक्त बताया गया है। वे प्रतिदिन नदी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते थे। उनकी सूर्य भक्ति भी छठ पर्व की परंपरा को समझने का एक महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ है। लोकमान्यताओं में षष्ठी देवी को भगवान कार्तिकेय की पत्नी देवसेना के रूप में भी पूजा जाता है। उन्हें संतान की रक्षा और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है।
RJ नरेंद्र छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा सुने जाने वाले रेडियो जॉकी में से एक हैं। अपनी दमदार आवाज, शानदार प्रस्तुति और श्रोताओं से सीधे जुड़ने के अंदाज के लिए उनकी खास पहचान है। FM Tadka के साथ रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहने के अलावा वे अभिनय और साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। वे एक अभिनेता, लेखक, शायर और मंच कलाकार भी हैं। साहित्य के क्षेत्र में उनकी चर्चित पुस्तक ‘Love Behind the Radio’ के भाग 1 और भाग 2 प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी किताबें प्रेम, रिश्तों और रेडियो की दुनिया से जुड़े अनुभवों को एक खूबसूरत साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत करती हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी वे फिल्मों, म्यूजिक एल्बम और विज्ञापनों में काम कर चुके हैं। रेडियो, लेखन, अभिनय और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बनाती है। सोशल मीडिया पर भी बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनके काम से जुड़े रहते हैं।
दुनिया कहती है कि उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है, लेकिन छठ महापर्व हमें एक बेहद खूबसूरत सीख देता है—जो डूबा है, उसका भी दोबारा उगना तय है। यही छठ की असली खूबसूरती है। यहां डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा से अर्घ्य दिया जाता है, जितनी श्रद्धा से उगते सूर्य की पूजा होती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता के साथ संघर्ष का भी सम्मान होना चाहिए और हर अंधेरे के बाद उजाले की उम्मीद कायम रखनी चाहिए। महादेव घाट से FM Tadka और RJ नरेंद्र की यह विशेष LIVE कवरेज सिर्फ एक धार्मिक आयोजन की रिपोर्टिंग नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और जनभावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की एक खूबसूरत पहल रही।
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