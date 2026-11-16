कोहरे से थमेगी विमानों की रफ्तार! छत्तीसगढ़ के 4 रीजनल एयरपोर्ट में इन सुविधाओं की कमी, जानें क्या है स्थिति?

रायपुर@अजय रघुवंशी। Chhattisgarh Regional Airports: ठंड की दस्तक के साथ ही कोहरे ने हवाई सेवाओं के सामने चुनौती खड़ी करनी शुरू कर दी है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 मीटर से नीचे पहुंचने पर विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ प्रभावित होने की आशंका बढ़ रही है। बीते वर्ष 100 से अधिक उड़ानों को लो- विजिबिल्टिी का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उड़ानों के समय में लेटलतीफी दर्ज की गई। विशेषज्ञों के मुताबिक आधुनिक लैंडिंग सिस्टम की मदद से 50 मीटर तक की रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर) में भी विमान उतारना संभव है, लेकिन इसके लिए एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक तकनीक और जरूरी सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए।