CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रधान पाठकों की नई स्थानांतरण सूची जारी की है। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापना के साथ नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह अहम अपडेट है। अब संबंधित कर्मचारी सूची में अपना नाम और नई पदस्थापना की जानकारी देख सकेंगे।