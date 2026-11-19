CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल!(photo-patrika)
CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और प्रधान पाठकों की नई स्थानांतरण सूची जारी की है। इसमें प्रदेश के अलग-अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में पदस्थ कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। जारी आदेश में संबंधित शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापना के साथ नई पदस्थापना का विवरण दिया गया है। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए यह अहम अपडेट है। अब संबंधित कर्मचारी सूची में अपना नाम और नई पदस्थापना की जानकारी देख सकेंगे।
जानकारी के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग ने महानदी भवन से शिक्षकों और प्रधान पाठकों के स्थानांतरण का नया आदेश जारी किया है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। आदेश में संबंधित शिक्षकों की वर्तमान पदस्थापना और उन्हें दी गई नई जगह का उल्लेख किया गया है।
विभागीय आदेश जारी होने के बाद स्थानांतरण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित कर्मचारियों को आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। शिक्षकों और प्रधान पाठकों के लिए जारी सूची में नाम तथा पदस्थापना का विवरण महत्वपूर्ण है।
गौरतलब है कि इससे पहले 8 अगस्त 2026 को भी स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 से अधिक शिक्षकों और प्रधान पाठकों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया था। यह आदेश भी महानदी भवन से जारी हुआ था। उस समय तबादले की प्रारंभिक सूची में करीब 1,600 शिक्षकों के नाम शामिल थे। विभागीय जांच और परीक्षण के बाद अंतिम सूची में 700 से अधिक शिक्षकों और प्रधान पाठकों के स्थानांतरण को मंजूरी दी गई थी।
अब एक बार फिर नई स्थानांतरण सूची जारी होने के बाद शिक्षकों के बीच इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस बार स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों और प्रधान पाठकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। ऐसे में नई सूची में शामिल कर्मचारियों की वास्तविक संख्या और उनकी नई पदस्थापना का विवरण विभाग की ओर से जारी आदेश से ही स्पष्ट होगा।
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