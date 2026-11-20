बस्तर करीबन तीन दशकों तक नक्सली और माओवादी हिंसा से प्रभावित रहा। इस वजह से बस्तर में जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल सकीं। जबकि प्रकृति ने बस्तर को असीम समृद्धता प्रदान कर रखी है। यहां एक से बढ़कर एक झरने-जलप्रपात हैं। चित्रकोट जलप्रपात की तुलना तो विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात से की जाती है। बैलाडीला की पहाडिय़ों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान ढोलकल गणेशजी और दंतेवाड़ा में विराजित दंतेश्वरी माई पर आस्था-भक्ति-श्रद्धा रखने वाले देश-विदेश में हैं। छह सदी से ज्यादा प्राचीन और 75 दिनों तक मनाया जाने वाला बस्तर दशहरा यहां की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है।