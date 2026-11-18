आइसीएमआर के राष्ट्रीय अध्ययन (2023) का अनुमान है कि देश में 10 करोड़ से अधिक लोगों को मधुमेह है और करीब 31.5 करोड़ को हाई ब्लड प्रेशर है। घी से डरिए मत, धूप से भागिए मत और नींद से समझौता मत कीजिए। दूसरा सवाल- क्या दवा छोड़ दूं? नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा की जगह नहीं लेती, उसके साथ चलती है। मधुमेह, ब्लड प्रेशर या दिल के रोगी डॉक्टर से पूछे बिना न दवा बंद करें, न लंबा उपवास करें। इसका असली क्षेत्र बचाव है। तीसरा सवाल- शुरू कहां से करें? पांच काम, जो आज से शुरू हो सकते हैं। घी से डरिए मत। पानी को छोड़ दें तो दिमाग का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा चिकनाई ही है। घर का घी, तिल, मूंगफली, अलसी और मेवे सीमित मात्रा में जरूर खाइए। दिल के रोगी मात्रा अपने डॉक्टर से पूछें। धूप से भागिए मत। जाड़े की सुबह बीस-पच्चीस मिनट छत पर बैठिए। धूप से शरीर विटामिन-डी बनाता है। तिल या सरसों के तेल की मालिश धूप में कीजिए, रूखी त्वचा और अकड़े बदन को आराम मिलेगा। घड़ी सूरज से मिलाइए। रोज एक ही समय पर उठिए और खाइए। सुबह की रोशनी आंखों तक पहुंचने दीजिए। रात का भोजन जल्दी और हल्का लीजिए, ताकि पेट को भी रात भर का विश्राम मिले। नींद से समझौता मत कीजिए। सात-आठ घंटे की नींद विलासिता नहीं, जरूरत है। सोने से एक घंटा पहले मोबाइल रख दीजिए और कमरे में अंधेरा रखिए। सुबह घास या मिट्टी पर दस मिनट नंगे पांव चलिए। इसमें धूप, खुली हवा और हलचल, तीनों एक साथ मिलते हैं। पानी भी पीते रहिए। सर्दी में प्यास कम लगती है, जरूरत नहीं घटती।