भारत के वाणिज्य मंत्री के अनुसार, हालिया और प्रस्तावित व्यापार समझौतों से देश को लगभग 60 लाख करोड़ डॉलर के बाजारों तक विशेष पहुंच मिलने जा रही है। लेकिन इस दावे से जुड़ा असली सवाल यह है कि क्या हम इस पहुंच को निवेश, उत्पादकता, निर्यात और रोजगार सृजन में बदल सकते हैं? गांधीजी होते तो एक सीधा सवाल पूछते- उत्पादन कौन करेगा और इसका लाभ किसे मिलेगा? वर्ष 2025-26 में हमारा कुल निर्यात 863 अरब डॉलर रहा, जिसमें 442 अरब डॉलर का माल और 421 अरब डॉलर की सेवाओं का निर्यात था। सेवाओं का निर्यात तो तेजी से बढ़ा है,लेकिन इसमें श्रम-प्रधान विनिर्माण की तुलना में कम रोजगार सृजन होता है। अत: भारत की चुनौती केवल निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि उस उत्पादक आधार को विस्तृत करना है जिससे अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके।



आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 'दुनिया के लिए भारत में उत्पादन और असेंबलिंग' की रणनीति के तहत वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जुड़कर 2030 तक आठ करोड़ अच्छे वेतन वाले रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य आज भी प्रासंगिक है, लेकिन निर्यात बढऩा स्वत: रोजगार की गारंटी नहीं देता। यह उत्पादन श्रमिकों की खपत, तकनीक, पूंजी की मात्रा और घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं की मजबूती पर निर्भर करता है। भारत के पंजीकृत कारखानों में 2024-25 के दौरान लगभग 2.1 करोड़ लोग कार्यरत थे। एक वर्ष में इसमें सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इसके बावजूद यह संख्या विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्यों से काफी कम है। इससे स्पष्ट है कि उत्पादन और निवेश की तुलना में स्थायी औद्योगिक रोजगार में वृद्धि धीमी है। यह भी समझना जरूरी है कि 60 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा भारतीय उत्पादों की तैयार मांग नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वहां भारतीय उत्पादकों के लिए कितना बाजार उपलब्ध है। वास्तविक निर्यात मांग क्रय शक्ति, उत्पादों की गुणवत्ता, परिवहन सुविधा, विनिमय दरों और प्रतिस्पर्धात्मकता पर निर्भर करती है। यूरोप जैसे समृद्ध बाजारों में भी धीमी वृद्धि दर और बढ़ती अनिश्चितताओं को देखते हुए, भारत को केवल बाजार पहुंच के बजाय अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता और घरेलू मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना होगा।



इसके लिए केवल बड़े कारखाने नहीं, बल्कि बेहतर परिवहन, स्थिर कर प्रणाली, सस्ती ऊर्जा, कुशल श्रम और आधुनिक तकनीक जरूरी है। साथ ही, बड़ी कंपनियों को सहयोग देने के लिए छोटे-मझोले उद्योगों का मजबूत नेटवर्क बनाना होगा। हमारा लक्ष्य केवल कुल निर्यात बढ़ाना नहीं, बल्कि उसमें देश के भीतर तैयार होने वाले उत्पादों और सेवाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना भी होना चाहिए। यहीं गांधीजी का विकेंद्रीकृत उत्पादन और न्यासिता (ट्रस्टीशिप) का सिद्धांत प्रासंगिक हो जाता है। इसके अनुसार पूंजी और संसाधनों पर नियंत्रण का उद्देश्य समाज की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना होना चाहिए, न कि लाभ को कुछ हाथों में केंद्रित करना।विदेशी निवेश के मामले में यह देखना आवश्यक है कि उससे पैदा होने वाले आर्थिक मूल्य का कितना हिस्सा भारतीय श्रमिकों, स्थानीय उद्यमियों और आपूर्तिकर्ताओं तक पहुंचता है? क्या स्थानीय कंपनियां केवल सस्ते सामान की आपूर्तिकर्ता बनी रहती हैं या तकनीकी रूप से सक्षम उद्यमों के रूप में विकसित होती हैं? क्या विदेशी निवेश से भारतीय उद्योगों की तकनीकी क्षमता बढ़ती है या विदेशी कंपनियां घरेलू अर्थव्यवस्था से अलग-थलग रहकर काम करती हैं? ये सवाल निवेश की वास्तविक उपयोगिता तय करते हैं। आधुनिक स्वचालित कारखाने भले ही भारी उत्पादन करें, लेकिन उनमें प्रत्यक्ष रोजगार कम हो सकते हैं।

