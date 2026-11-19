प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा के दौरान हुए क्वाड शिखर सम्मेलन और आसियान-भारत शिखर सम्मेलन ने बदलती वैश्विक व्यवस्था के कई पहलुओं को सामने रखा है। इन बैठकों को सिर्फ कूटनीतिक आयोजनों के रूप में देखना ही उचित नहीं होगा। इनके केंद्र में भारत के आर्थिक, सामरिक और राष्ट्रीय हितों से जुड़े कई अहम सवाल हैं। आज जब दुनिया शक्ति प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रही है, तब भारत की भूमिका और उसकी कूटनीतिक सूझबूझ का महत्व और बढ़ गया है।



दक्षिण-पूर्व एशिया भारत के लिए व्यापारिक ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र हिंद और प्रशांत महासागर को जोडऩे वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के निकट स्थित है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और समुद्री सुरक्षा इन मार्गों की स्थिरता पर निर्भर करती है। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और क्षेत्रीय देशों के साथ उसके विवादों ने आसियान की प्रासंगिकता और बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को आसियान देशों के साथ आर्थिक संबंधों के अलावा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं को भी मजबूत करना होगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति की सफलता भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। क्वाड की बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण रही कि भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। भारत के लिए आपूर्ति शृंखला के नए विकल्प तैयार करना और रणनीतिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाना राष्ट्रीय हित से जुड़ा विषय है। क्वाड इस दिशा में उपयोगी मंच साबित हो सकता है।

