New Bastar: नक्सलवाद का खात्मा, अब विकास के साथ गढ़ा जा रहा नया बस्तर

स्थानीय संसाधनों से आजीविका को मजबूती: साय सरकार बस्तर की आर्थिक संभावनाओं को स्थानीय संसाधनों और समुदायों की भागीदारी के साथ आगे बढ़ा रही है। कृषि, लघु वनोपज, हस्तशिल्प और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लघु वनोपज के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से वनांचल के परिवारों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि से वनोपज पर निर्भर परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों के निर्माण, मूल्य संवर्धन और बिक्री से जोड़कर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत की जा रही है। ‘बस्तर इन्वेस्टर कनेक्ट’ जैसे आयोजनों के माध्यम से क्षेत्र में निवेश, उद्यमिता और रोजगार की संभावनाओं को विस्तार दिया जा रहा है।