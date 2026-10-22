रायपुर के Viral Maa Durga की भव्य विदाई! LX मूर्तिकार की कला देखकर हैरान हैं बड़े-बड़े कलाकार

इस अद्भुत प्रतिमा को पाकर गोरा गौरी उत्सव समिति ने माँ को पूरे प्यार और विधि-विधान के साथ पंडाल में विराजमान करवाया है। समिति ने सिर्फ माँ की सेवा ही नहीं की, बल्कि इस कला के पीछे के कलाकार को भी सम्मानित किया है। समिति ने L X मूर्तिकार का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया और कहा कि, "L X जैसे कलाकारों की वजह से ही हमारी संस्कृति जीवित है। उन्होंने माँ को साक्षात रूप दिया है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य था।" समिति के इस कदम की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है।