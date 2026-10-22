रायपुर के Viral Maa Durga की भव्य विदाई! LX मूर्तिकार की कला देखकर हैरान हैं बड़े-बड़े कलाकार

रायपुर के Viral Maa Durga की भव्य विदाई(photo-patrika)
Raipur Viral Maa Durga: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित श्याम नगर की गली नंबर-1 में इस वर्ष नवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा ने आस्था और कला का अद्भुत संगम पेश करते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर "Viral Maa Durga" के नाम से ट्रेंड कर रही यह दिव्य प्रतिमा अपनी अकल्पनीय, जीवनंत और वास्तविक जैसी दिखने वाली बनावट के कारण न केवल रायपुर, बल्कि पूरे देश भर में कौतूहल और असीम श्रद्धा का केंद्र बनी हुई है।
मूर्ति की सूक्ष्म नक्काशी, जीवंत नयन और अलौकिक आभामंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो माता स्वयं साक्षात्कार रूप में अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अवतरित हुई हों। इस अनुपम और मनमोहक रूप के दर्शन के लिए पंडाल में प्रतिदिन हज़ारों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिससे यह प्रतिमा इस साल सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली नवदुर्गा झांकियों में से एक बन गई है।
नौ दिनों तक अपने दिव्य रूप से सबके दिलों में वास करने के बाद आखिरकार माता रानी की भव्य विदाई का समय आ गया। रायपुर के श्याम नगर में माँ अम्बे के विसर्जन के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर किसी की आँखें नम हो गईं। ढोल-नगाड़ों की थाप, गाजे-बाजे और "जय माता दी" के जयकारों के साथ जब माँ दुर्गा की झांकी पंडाल से निकली तो पूरे श्याम नगर में भीड़ उमड़ पड़ी।
श्याम नगर के हर घर से लोग माँ को विदा करने बाहर आए थे। हर किसी की आँखों में आंसू थे और दिल में सिर्फ प्रेम झलक रहा था, कोई भी अपनी माँ अम्बे को जाने नहीं देना चाहता था। 9 दिनों तक दर्शन देकर माँ ने सब पर अपनी कृपा बरसाई और अब भारी मन से श्याम नगर वासियों ने मिलकर माँ को विदा किया। इस भावुक विदाई में इस वायरल मूर्ति को बनाने वाले कलाकार L X मूर्तिकार भी शामिल रहे और उन्होंने भी नम आँखों से अपनी बनाई माँ को विदा किया।
श्याम नगर गली-1 में माँ दुर्गा को विराजमान करने की यह परंपरा कोई नई नहीं है। गोरा गौरी उत्सव समिति, श्याम नगर द्वारा पिछले 18 सालों से लगातार पूरे श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा को बैठाया जा रहा है। समिति के सदस्य हर साल कुछ नया और दिव्य करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस साल की प्रतिमा ने तो 18 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल माँ का रूप इतना मनमोहक है कि जो भी देख रहा है, बस देखता ही रह जा रहा है।
इस वायरल मूर्ति को बनाने वाले हैं युवा कलाकार L X मूर्तिकार, जो रायपुर के रायपुरा महादेव घाट के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी कला से यह साबित कर दिया है कि हुनर के लिए बड़ा घर या पैसा जरूरी नहीं होता, बल्कि मेहनत और लगन से ही पहचान बनती है। बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले इस युवा ने अपने हाथों से मिट्टी को ऐसा रूप दिया है कि माँ दुर्गा की मूर्ति बिल्कुल जीवंत लगती है।
उनकी इस कारीगरी को देखकर बड़े-बड़े मूर्तिकार भी हैरान हैं। इस मूर्ति ने न सिर्फ रायपुर का नाम रोशन किया है, बल्कि यह भी दिखा दिया है कि अगर मन में लगन हो तो एक साधारण घर का लड़का भी अपनी कला से पूरे देश में नाम कमा सकता है।
इस अद्भुत प्रतिमा को पाकर गोरा गौरी उत्सव समिति ने माँ को पूरे प्यार और विधि-विधान के साथ पंडाल में विराजमान करवाया है। समिति ने सिर्फ माँ की सेवा ही नहीं की, बल्कि इस कला के पीछे के कलाकार को भी सम्मानित किया है। समिति ने L X मूर्तिकार का सार्वजनिक रूप से सम्मान किया और कहा कि, "L X जैसे कलाकारों की वजह से ही हमारी संस्कृति जीवित है। उन्होंने माँ को साक्षात रूप दिया है, इसलिए उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य था।" समिति के इस कदम की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है।
यही वजह है कि प्रतिमा का वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों व्यूज तक पहुंच गया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर "Viral Maa Durga Raipur" ट्रेंड कर रहा है। माँ के दर्शन के लिए सिर्फ रायपुर ही नहीं, बल्कि दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और दूसरे राज्यों से भी लोग श्याम नगर पहुँच रहे हैं। श्याम नगर की यह वायरल माँ दुर्गा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि 18 साल की आस्था, एक गरीब कलाकार की प्रतिभा और गोरा गौरी उत्सव समिति की निस्वार्थ सेवा का संगम है।
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