सालासार विहार पर 25 लाख का जुर्माना! RERA की अपील- ‘प्लाट खरीदने से पहले पोर्टल पर जरूर जांचें स्टेटस’

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उपलब्ध तथ्यों के सूक्ष्म परीक्षण में पाया गया कि सालासार विहार परियोजना के अंतर्गत भूमि का भूखंडों में विभाजन तो कर दिया गया, लेकिन रेरा पंजीयन प्राप्त किए बिना ही भूखंडों का विक्रय किया गया। यह कृत्य भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। प्राधिकरण ने इस उल्लंघन को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए अधिनियम की धारा 59 के तहत परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर प्रमोटर पर 25 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।