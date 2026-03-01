फिल्मी अंदाज़ में होलिका दहन! कालीबाड़ी चौक पर ‘मुंज्या’ की झलक, रायपुर में 20 से ज्यादा बिकीं प्रतिमाएं

शहर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी चौक पर इस बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुंज्या की थीम पर आधारित होलिका की प्रतिमा खास आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। “मुंज्या” थीम के साथ तैयार की गई इस प्रतिमा में फिल्म के चर्चित किरदारों की झलक भी दिखाई गई है। होलिका माता के हाथ में प्रह्लाद की आकृति को भी दर्शाया गया है, जिससे धार्मिक और समकालीन थीम का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है।