छत्तीसगढ़ PWD विभाग में बड़ा फेरबदल! 84 अधिकारियों-कर्मचारियों का तबादला, list जारी

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी सूची के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था और कामकाज में बेहतर कसावट लाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल 84 कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। इस फेरबदल की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 29 मानचित्रकार (सिविल, विद्युत एवं यांत्रिकी संवर्ग), 14 सहायक ग्रेड-1 तथा 41 सहायक ग्रेड-2 के कर्मचारी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। विभाग के इन कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।