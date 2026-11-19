किसी उत्पाद में तंबाकू की पत्ती न होना उसे स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं बना देता। निकोटीन पाउच के मामले में इस अंतर को समझना जरूरी है। होंठ और मसूड़े के बीच रखी जाने वाली इन छोटी पुडिय़ों से निकोटीन मुंह की अंदरूनी सतह के रास्ते शरीर में पहुंचता है। धुआं नहीं उठता, लेकिन निर्भरता का जोखिम रहता है। 'तंबाकू-मुक्त' बताकर बेचे जाने वाले इन उत्पादों को केवल सिगरेट के विकल्प के रूप में देखना इसलिए अधूरा है। प्रश्न यह भी है कि वे किन लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनके इस्तेमाल से पुरानी निर्भरता घट रही है या नई निर्भरता पैदा हो रही है।



अमरीका के 2025 के राष्ट्रीय युवा तंबाकू सर्वेक्षण का अक्टूबर 2026 में प्रकाशित विश्लेषण इस प्रश्न पर उपयोगी जानकारी देता है। माध्यमिक और उच्च विद्यालय स्तर के 1.7 प्रतिशत विद्यार्थियों ने पिछले 30 दिनों में कम-से-कम एक दिन पाउच इस्तेमाल करने की सूचना दी। इन वर्तमान पाउच उपयोगकर्ताओं में 11.1 प्रतिशत ने किसी अन्य तंबाकू या निकोटीन उत्पाद का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। वहीं 77.4 प्रतिशत ने इसी अवधि में किसी दूसरे तंबाकू या निकोटीन उत्पाद का भी इस्तेमाल किया था। ये दोनों प्रतिशत पाउच उपयोगकर्ताओं के हैं, सभी विद्यार्थियों के नहीं। ये निष्कर्ष बताते हैं कि पाउच का इस्तेमाल केवल पुराने उत्पाद की जगह लेने तक सीमित नहीं है। कई उत्पादों का साथ इस्तेमाल भी इस तस्वीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इन आंकड़ों से यह नहीं पता चलता कि कितने विद्यार्थियों ने विज्ञापन देखकर शुरुआत की। भारत में प्रचार के कारण पहली बार पाउच लेने वाले युवाओं की संख्या बताने वाला विश्वसनीय राष्ट्रीय आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए प्रचार को शुरुआत का सिद्ध कारण बताना प्रमाण से आगे जाना होगा। फिर भी प्रचार की प्रकृति विचारणीय है।



इसका शरीर पर प्रभाव की स्पष्टता होना जरूरी है। निकोटीन हृदयगति और रक्तचाप बढ़ा सकता है। पाउच के इस्तेमाल से मितली, चक्कर और मुंह में जलन जैसे प्रतिकूल प्रभाव भी सामने आए हैं। जर्मनी के संघीय जोखिम आकलन संस्थान ने निकोटीन की अधिक मात्रा वाले कुछ पाउच से रक्त में निकोटीन का स्तर सिगरेट के मुकाबले अधिक पाया। यह निष्कर्ष सभी पाउच पर लागू नहीं होता, निकोटीन की मात्रा और उसके अवशोषण में अंतर होता है। फिर भी धुआं न उठने को कम निकोटीन मिलने का संकेत मानना गलत होगा। किशोरों के विकसित होते मस्तिष्क, ध्यान और सीखने की क्षमता पर निकोटीन के संभावित प्रभाव अतिरिक्त चिंता का विषय हैं। नियमित सेवन से निर्भरता विकसित हो सकती है। उसके विकसित होने पर निकोटीन न मिलने से बेचैनी, चिड़चिड़ापन, एकाग्रता में कठिनाई और नींद की परेशानी हो सकती है। इस संदर्भ में 'फोकस' बढऩे के दावे को समझना जरूरी है। पहले से निर्भर व्यक्ति को निकोटीन मिलने पर इन लक्षणों से राहत मिलना और निकोटीन न लेने वाले स्वस्थ व्यक्ति की कार्यक्षमता बढऩा अलग बातें हैं। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए भी उत्पाद बदलने का अर्थ निकोटीन के प्रभावों से मुक्त हो जाना नहीं है। सिगरेट पूरी तरह छोड़कर पाउच लेने वाले वयस्क में धुएं में मौजूद अनेक हानिकारक पदार्थों से संपर्क घट सकता है, जबकि निकोटीन का सेवन जारी रहता है। सिगरेट और पाउच दोनों लेने पर धुएं से संपर्क समाप्त नहीं होता। जिसने पहले निकोटीन लिया ही नहीं, उसके शरीर में पाउच से उसका प्रवेश शुरू होता है। इसलिए कम जोखिम की तुलना तभी अर्थपूर्ण है जब उसके साथ यह स्पष्ट हो कि तुलना किस स्थिति से की जा रही है।



भारत में चल रहा तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 इस प्रश्न को प्रासंगिक बनाता है कि निकोटीन के बदलते रूपों के बीच युवा-सुरक्षा की सफलता कैसे पहचानी जाएगी। बिक्री पर कार्रवाई आवश्यक हो सकती है, लेकिन उसके आंकड़े इस्तेमाल में कमी का स्वत: प्रमाण नहीं हैं। इसी तरह किसी किशोर का पाउच लेना केवल अनुशासन का विषय मानने से निर्भरता और सहायता की जरूरत ओझल हो सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की कसौटी नए इस्तेमाल की रोकथाम और निर्भरता से बाहर आने में मिली सहायता है। 'तंबाकू-मुक्त' पैकेट पर दिया भरोसा तभी विश्वसनीय होगा जब वह निकोटीन के जोखिम व उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाणों से मेल खाए।