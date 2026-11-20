छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की आशंका (Photo Source- Patrika Create)
Cyclone Akvan Alert: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ (Akvan) के संभावित प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रदेश में 20 और 21 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आठ बिंदुओं पर तत्काल तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खराब मौसम के दौरान भी मरीजों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं मिलने में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी पत्र में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम फॉर इमरजेंसी रिस्पांस (ICR-ER) की एडवाइजरी का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, 20 और 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति, बिजली आपूर्ति बाधित होने और आवागमन में परेशानी की आशंका को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तैयारी करने को कहा है। विभाग का जोर इस बात पर है कि किसी भी आपदा की स्थिति में अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित न हों और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों को आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इनमें अस्पतालों को अलर्ट रखने से लेकर दवाइयों, ऑक्सीजन, बिजली बैकअप और एंबुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।
जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और अन्य संवेदनशील स्वास्थ्य संस्थानों को विशेष रूप से अलर्ट पर रखने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
अस्पतालों में जरूरी दवाइयों, आपातकालीन चिकित्सा सामग्री, ऑक्सीजन और जीवनरक्षक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी आपात स्थिति में मरीजों के इलाज में संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए।
भारी बारिश या तूफानी मौसम के कारण बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए अस्पतालों में जनरेटर और वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम को भी पूरी तरह कार्यशील रखने को कहा गया है, ताकि बिजली गुल होने की स्थिति में भी मरीजों को परेशानी न हो।
स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस सेवाओं को पूरी तरह सक्रिय और उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। जरूरत पड़ने पर मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए त्वरित रेफरल व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। इससे गंभीर मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
संभावित जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा गया है। ऐसे क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार मेडिकल टीमों को तैयार रखा जाएगा, ताकि आपात स्थिति में प्रभावित लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सकें।
अस्पतालों में जल निकासी व्यवस्था, छत, बिजली के उपकरण और जरूरी चिकित्सा संसाधनों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां भी किसी तरह की कमी या खराबी मिले, वहां तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी। इसका उद्देश्य बारिश के दौरान अस्पताल परिसर में जलभराव या उपकरणों को नुकसान पहुंचने जैसी समस्याओं से बचना है।
जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष, हेल्पलाइन और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विभागीय समन्वय जरूरी होगा।
यदि किसी स्वास्थ्य संस्थान को नुकसान पहुंचता है, मरीजों की संख्या अचानक बढ़ती है या स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह का व्यवधान आता है, तो इसकी सूचना तत्काल राज्य स्तर पर भेजनी होगी। इससे स्थिति की निगरानी करने और जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पालन करने को कहा है। जिला स्तर पर अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस पूरी व्यवस्था का अहम हिस्सा है। दरअसल, खराब मौसम के दौरान अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। जलभराव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों में प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता की जरूरत बढ़ सकती है।
वहीं बिजली आपूर्ति और परिवहन प्रभावित होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में भी मुश्किल आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ के संभावित प्रभाव के दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहें और किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तत्काल इलाज मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़