Cyclone Akvan Alert: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान ‘अक्वान’ (Akvan) के संभावित प्रभाव को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। प्रदेश में 20 और 21 नवंबर को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संभावित आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आठ बिंदुओं पर तत्काल तैयारियां पूरी करने को कहा गया है।